Alia Bhatt laisse tomber des photos inédites de la cérémonie haldi et révèle le plat qu’elle a eu au cours du deuxième trimestre

Alia Bhatt s’est assurée de terminer l’année 2022 avec une surprise spéciale. La star de Brahmastra a publié une vidéo dans laquelle elle partageait des photos et des moments qui n’étaient pas partagés sur les réseaux sociaux. La bobine se compose de photos inédites de ses vacances, des festivités avant le mariage et de la grossesse. Elle a également partagé des moments où elle pose avec sa mère Soni Razdan et son chat de compagnie.

Si vous continuez à mettre la bobine en pause et observez attentivement les photos. Vous verrez le plat qu’Alia avait dans son deuxième trimestre. Vous apercevrez également un aperçu de ses débuts à Hollywood Heart of Stone. La vidéo comprend également quelques aperçus de ses vacances à Londres avec sa sœur Shaheen Bhatt.

Alia a partagé la vidéo avec la légende : “Des photos qui n’ont jamais atteint le gramme.” La vidéo commence avec la pétillante Alia tenant un appareil photo, et elle est suivie d’une série de photos. La bobine comprend également une photo d’un bol de muesli, avec la légende “ce que j’ai mangé tous les jours pendant trois mois au cours de mon deuxième trimestre”.

Voici la vidéo





Côté travail, Alia sera ensuite vue avec Ranveer Singh dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.