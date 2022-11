Alia Bhatt, la petite fille de Ranbir Kapoor, va devenir une star de Bollywood comme ses parents ? L’astrologue fait des prédictions intéressantes

Ranbir Kapoor et Alia Bhat a accueilli une petite fille le 6 novembre 2022. Les fans de Ranbir et Alia font la fête tandis que les familles se réjouissent d’avoir maintenant un nouveau membre parmi elles. Le petit va être au centre de l’attention, sans aucun doute. Ranbir et Alia ont annoncé leur grossesse en juin. Le duo s’est marié en avril de cette année lors d’une cérémonie de mariage très unie. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se fréquentent depuis environ 5 ans. Et maintenant, l’acteur et l’actrice sont les fiers parents d’une petite fille. Vérifions le prédiction astrologique de la petite fille de Ranbir-Alia.

Traits de personnalité de la petite fille de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt

Depuis qu’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor a accueilli une petite fille, c’est une grande tendance dans l’Entertainment News. Et les prédictions astrologiques pour le bébé d’Alia-Ranbir sont ici. L’astrologue célèbre et célèbre, Pandit Jagannath Guruji, a fait des prédictions pour la petite fille de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Guruji prédit qu’elle sera gouvernée par Vénus dans les prochains jours. Elle est Scorpion et aura tous les traits d’un Scorpion. Elle sera loyale, honnête, ambitieuse, courageuse et déterminée. Cependant, elle aura également des traits tels que la jalousie et l’entêtement en elle.

Consultez le post d’Alia Bhatt sur l’accueil d’une petite fille ici:

Cependant, cela ne l’arrêtera pas ou ne la dissuadera pas dans la vie. La petite fille de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt mènera une vie longue et saine. Sur le front d’Alia Bhatt, la nouvelle mère va maintenant vivre des moments difficiles au cours des premiers mois. Mais la beauté de Brahmastra pourra naviguer avec succès grâce à son amour et à son affection pour sa fille. La petite fille apportera prospérité, santé et richesse à Alia et Ranbir tant dans leur vie personnelle que professionnelle.

La petite fille de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt dirigera Bollywood

L’astrologue dit que la petite fille sera comme une bénédiction pour Ranbir et Alia. Elle mènera une vie bénie. Elle sera le porte-bonheur de l’actrice des Darlings et de l’acteur de Sanju. Elle les rendra plus riches et en meilleure santé avec le temps. Ce n’est pas ça. L’astrologue dit qu’il peut voir la petite fille diriger l’industrie de Bollywood à l’avenir. Elle perpétuera l’héritage des Kapoor et de la famille Bhatt. La petite fille sera la fille de papa et ressemblera beaucoup à Ranbir.