Alia Bhatt, la petite fille de Ranbir Kapoor: Neetu Kapoor réagit lorsqu’on lui demande à quoi ressemble le nouveau-né, les noms auxquels ils ont pensé

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont devenus les fiers parents d’une petite fille le 6 novembre et leurs gens de l’industrie et leurs sympathisants ont prodigué amour et soins à la nouvelle mère et à son nouveau-né. Bien qu’il y ait eu beaucoup de curiosité parmi les fans, Neetu Kapoor a été interrogée sur l’apparence du bébé d’Alia et Ranbir et sur les noms auxquels ils ont pensé.

Neetu a récemment rendu visite à Alia à l’hôpital et elle a été accueillie par les photographes à l’extérieur. Lorsqu’on a demandé à l’actrice chevronnée si les familles avaient décidé des noms pour le nouveau membre de la famille, elle a répondu : “Abhi nahin (pas maintenant).” Lorsqu’elle a été interrogée sur la santé d’Alia et a déclaré que la nouvelle mère allait très bien tout en affichant un large sourire sur son visage.

Plus tôt, lorsque Neetu était revenue de l’hôpital, on lui avait demandé à quoi ressemblait le bébé. À quoi, elle a répondu: “Abhi choti hai, donc abhi pata nahi. Aaj salut à huyi hai (elle est trop petite pour le moment pour dire ça. Donc, je ne sais pas. Elle vient de naître aujourd’hui).”

Regardez la réponse de Neetu Kapoor ici :

Après l’accouchement, Alia a partagé la nouvelle avec ses fans et abonnés sur Instagram et a écrit : “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies — notre bébé est là… et quelle fille magique elle est (emoji cœur). Nous sommes débordant officiellement d’amour — des PARENTS bénis et obsédés !!! J’adore, j’adore, j’aime Alia et Ranbir.”

Dimanche, Alia a été emmenée à l’hôpital et au centre de recherche de la Fondation HN Reliance à Girgaon à Mumbai vers 7 h 30. Vers midi, Alia a accouché tandis que Ranbir et ses belles-mères Neetu Kapoor et Soni Razdan attendaient à l’extérieur.