Alia Bhatt, la dynamique relationnelle de Ranbir Kapoor devient un sujet de discussion après la vidéo de maquillage; les internautes le troll comme Kabir Singh

Il est indéniable que la relation entre Ranbir Kapoor et Alia Bhatt est toujours sous le feu des médias. L’actrice s’est mariée avec l’acteur d’Animal en 2022 après avoir craqué pour lui pendant des années. Alia Bhatt a été occupée à promouvoir Heart Of Stone ces derniers temps. L’actrice avait réalisé une vidéo pour Vogue où elle a dévoilé ses soins de la peau et passer à la routine de maquillage. Il semble que Ranbir Kapoor n’aime pas trop le maquillage. Il préfère Alia Bhatt dans sa peau naturelle. Dans la vidéo, on l’entend dire que chaque fois qu’il la voit avec du rouge à lèvres, il lui dit de l’essuyer. L’actrice utilise une teinte presque nude sur ses lèvres.

Alia Bhatt explique comment elle pense qu’une belle peau est plus importante que le maquillage. Eh bien, avoir une belle peau est une tâche en soi et Alia Bhatt est tout à fait dévouée à son régime. Les internautes qui ont vu la vidéo ne sont pas impressionnés par le fait que Ranbir Kapoor n’aime pas Alia Bhatt en rouge à lèvres, et l’actrice l’enlève apparemment.

La vidéo a reçu beaucoup de commentaires sur Reddit. Les gens traînent l’actrice en disant qu’elle finit par exposer Ranbir Kapoor comme un homme quelque peu contrôlant et toxique. Une personne a également déclaré qu’elle rappelait aux gens Dipika Kakar Ibrahim. Comme nous le savons, même Shoaib Ibrahim a été accusé d’avoir restreint sa femme. Jetez un oeil à certains des commentaires sur Reddit ….

Eh bien, Alia Bhatt ne s’est clairement pas rendu compte que les gens feraient un tel problème après son commentaire désinvolte. Dans la vidéo, elle a parlé de sa phase en tant que nouvelle mère. Elle a dit qu’elle était tellement occupée à élever son enfant au cours des premiers mois que tout est passé au second plan. Après un certain temps, elle a lentement repris son régime et sa forme physique.

Alia Bhatt a partagé l’espace d’écran avec Gal Gadot et Jamie Dornan dans Heart Of Stone. Il semble que Gal ait été l’une des premières à être au courant de sa grossesse. Alia a révélé qu’elle veillerait à ce que l’actrice de Brahmastra soit bien hydratée tout au long du tournage. Alia Bhatt a réalisé quelques séquences d’action au cours de son premier trimestre. Ranbir Kapoor a été une partenaire passionnée tout au long de sa grossesse. Ananya Panday a déclaré aujourd’hui que Raha Kapoor est le bébé le plus adorable.