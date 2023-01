Alia Bhatt, Kartik Aaryan, Virat Kohli et Anushka Sharma bénissent les jeunes mariés

L’actrice Athiya Shetty et le joueur de cricket KL Rahul se sont finalement mariés lundi à la ferme Khandala de Suniel Shetty. S’adressant à Instagram, Athiya et Rahul ont partagé les premières photos de leur mariage sur lesquelles ils ressemblent à un couple royal. “A votre lumière, j’apprends à aimer…” Aujourd’hui, avec nos proches, nous nous sommes mariés maison qui nous a procuré une joie et une sérénité immenses. Avec un cœur plein de gratitude et d’amour, nous recherchons vos bénédictions sur ce voyage d’unité”, Athiya a légendé le message.

Peu de temps après que le couple nouvellement marié a partagé ses photos de mariage de rêve, plusieurs célébrités indiennes ont consulté leurs comptes de médias sociaux et ont félicité le couple nouvellement marié. Kartik Aaryan a commenté : “Félicitations”. Alia Bhatt a partagé les photos du couple sur ses histoires Instagram et a écrit : “Félicitations à vous deux.” Kiara Advani a écrit : “Félicitations, Amour et toujours Amour.”

L’actrice Kareena Kapoor Khan a écrit : “Beaucoup de félicitations au beau couple. Toute une vie de rires et d’amour.” L’actrice Ananya Panday a écrit : “Ma fille ensoleillée préférée !!! Le cœur est si plein @athiyashetty vous souhaite, ainsi qu’à @klrahul, tant d’amour, de bonheur, de rires, d’amitié et de solidarité pour toujours et à jamais.”

Vicky Kaushal a écrit : “Félicitations !!!.” L’actrice Vaani Kapoor a écrit : “Félicitations beautés”. Shibani Dandekar a commenté, “félicitations chérie.” L’actrice Bhumi Pednekar a écrit “Félicitations”, suivi de plusieurs émoticônes en forme de cœur rouge. Le joueur de cricket indien Virat Kohli a écrit : “Félicitations”. L’actrice de Luka Chuppi, Kriti Sanon, a commenté : “Félicitations Athiyyyaaa ! Tellement heureuse pour vous deux ! Beaucoup d’amour !!”

Parineeti Chopra a commenté : “Félicitations mon Athuuuu.” Le chanteur Guru Randhawa a commenté : “Félicitations à vous deux.” et lui-même. Les tourtereaux se fréquentent depuis un moment maintenant et l’actrice a également été vue avec le joueur de cricket lors de quelques tournées de Team India.