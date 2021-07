Alia Bhatt hypnotise sur des photos en noir et blanc post-pack-up, dit qu’elle est « reconnaissante d’être de retour sur le plateau »

Alia Bhatt s’est récemment rendue sur son Instagram et a publié des photos d’elle après une séance photo et l’a légendé: « Cher #postpackupshot, vous nous avez profondément manqué… si béni et reconnaissant d’être de retour au travail en plein essor @avigowariker »,

Alia peut être vue dans un haut blanc avec ses cheveux lâchés. Elle a accessoirisé la coupe avec des boucles d’oreilles créoles.

Les fans d’Alia étaient tous impressionnés par ses photos. « Prenez soin de vous et soyez prudents aussi », a écrit un fan. « Semblant si beau et en bonne santé », a écrit un autre. « Votre beauté n’a pas de limites », a commenté un autre.

Pour les non avertis, Alia a récemment publié des photos BTS des tournages de » Gangubai Kathiawadi » et l’a légendé comme » Nous avons commencé à tourner » Gangubai Kathiawadi » le 8 décembre 2019… et nous avons terminé le film maintenant deux ans plus tard ! le film et le plateau ont traversé deux confinements… deux cyclones… le réalisateur et l’acteur deviennent covid pendant le tournage !!! les problèmes auxquels le plateau a été confronté sont un tout autre film ! Mais à travers tout ça et plus encore… ce que je retiens est l’expérience gigantesque qui change la vie! »

Se référant à Bhansali, elle a écrit: « Être dirigée par monsieur a été un rêve toute ma vie, mais je ne pense pas que quoi que ce soit m’aurait préparé pour le voyage que j’ai fait pendant ces deux années… Je sors de cet ensemble un diff personne aujourd’hui ! Je vous aime, monsieur ! Merci d’être vous .. il n’y a vraiment PERSONNE comme vous.

« Gangubai Kathiawadi » devait sortir en juillet de cette année, mais est reporté en raison de la pandémie de coronavirus.