Alia Bhatt gagnera-t-elle Rs 300 crore en vendant sa marque à Isha Ambani ?

Alia Bhatt ne s’est pas seulement imposée comme l’une des actrices les plus titrées de Bollywood. Elle a également fait une incursion dans le monde des affaires en lançant une boutique de vêtements pour enfants Ed-a-Mamma en 2020. Et là aussi, Alia s’est épanouie comme une femme d’affaires solide. Ed-a-Mamma, disponible sur les sites de médias sociaux, a reçu un accueil formidable de la part des acheteurs. En fait, cette marque de vêtements pour enfants a également attiré l’attention des piliers des affaires, Mukesh Ambani et Isha Ambani. Si l’on en croit les rapports, les marques Reliance de Mukesh et Isha Ambani achèteront Ed-a-Mamma d’Alia pour un montant exorbitant.

Mukesh et Isha Ambani paieront 300 crore Rs à Alia Bhatt pour Ed-a-Mamma

Selon un rapport de Economic Times, Mukesh et Isha Ambani ont accepté de payer Rs 300-Rs 350 crores à Alia Bhatt pour acheter Ed-a-Mamma. Le rapport affirme que Mukesh Ambani et Isha Ambani pourraient étendre leur position dans le secteur des vêtements pour enfants en acquérant Ed-a-Mamma. Les négociations seraient en phase finale et le contrat entre Mukesh-Isha Ambani et Alia Bhatt sera signé dans les sept à dix jours à venir. Bien qu’aucune des parties n’ait commenté publiquement la question.

À propos d’Ed-a-Mamma

Alia Bhatt a lancé Ed-a-Mamma, suite à l’absence de vêtements de qualité supérieure et fabriqués localement pour les enfants qui étaient non seulement bon marché mais aussi respectueux de l’environnement, rapporte Pinkvilla. Les clients cibles d’Ed-a-Mamma sont les tout-petits, âgés de 4 à 12 ans. Il n’y a pas si longtemps, l’entreprise a introduit des vêtements spécialement conçus pour les nourrissons. L’année dernière, l’étiquette de vêtements d’Alia Bhatt était estimée à Rs 150 crore.

Reliance Retail de Mukesh et Isha Ambani

Venant à Reliance Retail de Mukesh et Isha Ambani, la société est actuellement évaluée à plus de Rs 918000 crore. Vraisemblablement, l’achat de marques comme Ed-a-Mamma leur permettra de déployer davantage leurs ailes dans le secteur du marché. En août de l’année dernière, Mukesh Ambani a nommé Isha Ambani au poste de nouveau PDG de Reliance Retail. En tant que marque partenaire de Reliance Retail, plusieurs sociétés telles que Jimmy Choo, Georgio Armani, Hugo Boss, Versace, Michael Kors, Brooks Brothers, Armani Exchange, Burberry et d’autres marques internationales sont proposées en Inde.

Vêtements de grossesse Alia Bhatt

L’année dernière, en septembre, Alia Bhatt a également lancé sa propre ligne de vêtements de maternité pour toutes les futures mamans. L’actrice a révélé que lorsqu’elle était enceinte de Raha, elle avait l’habitude de concevoir ses propres vêtements, ajoutant de l’élastique à son jean et portant des robes fluides pour éviter de se toucher le ventre.