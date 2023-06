Alia Bhatt gagne Internet avec sa douce réaction après avoir été appelée ‘Sita’ par paps : ‘Rama Ranbir hai toh…’

Alia Bhatt a été aperçue à l’aéroport de Mumbai aux petites heures du jeudi 15 juin dans un look décontracté avec un sweat coloré et un jean bleu. Dès que l’actrice est descendue de sa voiture de luxe, les photographes ont commencé à l’appeler « Sita ma’am », et sa douce réaction a conquis le cœur des internautes.

Selon des rapports récents, le cinéaste Nitesh Tiwari de la renommée de Dangal et Chhichhore jette des noms énormes pour son adaptation de Ramayana. Ceux-ci incluent Ranbir Kapoor comme Rama, Alia Bhatt comme Sita et Yash comme Ravana. Le film devrait être annoncé plus tard cette année avec une date de sortie prévue en 2025.

La vidéo a été initialement partagée par Instant Bollywood sur Instagram. Les internautes ont partagé leurs réactions mitigées sur les rapports d’Alia jouant à Sita alors que l’un d’eux écrivait : « Rama Ranbir hai toh Sita toh Alia hi honi chahiye (Si Rama est Ranbir, alors Sita doit être Alia), tandis qu’un autre a ajouté : « N’insulte ni ne blesser les sentiments religieux de qui que ce soit en traitant un tel clown de Sita Maa. »





Pendant ce temps, Alia sera vue ensuite partager l’espace d’écran avec sa co-vedette de Gully Boy Ranveer Singh dans la comédie romantique de Karan Johar Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani. Prévu pour sortir le 28 juillet, le film de Dharma Productions met également en vedette les acteurs vétérans Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan dans des rôles clés.

L’actrice fera également ses débuts à Hollywood cette année dans le thriller d’action d’espionnage Heart Of Stone, dans lequel elle partagera l’écran avec l’actrice Wonder Woman Gal Gadot et la célèbre célébrité de Cinquante Nuances Jamie Dornan. Le réalisateur de Tom Harper sera diffusé sur Netflix à partir du 11 août, à la même date que le prochain Animal de Ranbir Kapoor en salles.

