Alia Bhatt gagne Internet alors qu’elle rencontre la mère du paparazzo dans une vidéo virale, dit ‘aapka beta pareshaan karta hai par…’

Alia Bhatt, qui a récemment remporté le prix de la meilleure actrice aux 68e Filmfare Awards pour son incroyable performance dans Gangubai Kathiawadi, a également conquis le cœur des internautes le dimanche 7 mai, lorsqu’elle a rencontré la mère d’un paparazzo alors qu’elle assistait au championnat mondial de pickleball sportif à Bombay.

Dans la vidéo partagée par le célèbre paparazzo Viral Bhayani, Alia peut être vue en train de rencontrer la vieille dame et de dire : « Bada acha laga aapse milke Aapka beta bahot pareshan karta hai mujhe par bahot acha kaam karta hai (C’était vraiment sympa de te rencontrer. Votre fils continue de m’irriter, mais il est vraiment bon dans son travail) ». L’actrice a même posé pour les photos avec la mère du paparazzo.

Plusieurs internautes ont apprécié Alia Bhatt pour son geste mignon et doux. « Une fille extrêmement terre-à-terre. Toujours répandre l’amour et rester positive. Il faut beaucoup de volonté et de force pour rester forte et positive dans la vie. La façon dont elle ignore tous les trolls inutiles et reste concentrée sur son travail et en prenant soin de sa fille et de sa famille. C’est la principale raison de son succès, elle ne fait pas attention à ces guerriers du clavier », a écrit un utilisateur d’Instagram dans la section des commentaires.





Pendant ce temps, sur le front du travail, Alia sera vue ensuite partager l’espace d’écran avec sa co-vedette de Gully Boy Ranveer Singh dans la comédie romantique de Karan Johar Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Prévu pour sortir le 28 juillet, le film de Dharma Productions met également en vedette les acteurs vétérans Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan dans des rôles clés.

L’actrice fera également ses débuts à Hollywood cette année dans le thriller d’action d’espionnage Heart Of Stone, dans lequel elle partagera l’écran avec l’actrice de Wonder Woman Gal Gadot et la célèbre Fifty Shades Jamie Dornan. Le réalisateur de Tom Harper sera diffusé sur Netflix à partir du 11 août.

