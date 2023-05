Alia Bhat est maintenant devenu un ambassadeur mondial. Elle a été le visage de certaines des marques les plus célèbres de tous les temps. Aujourd’hui, elle est devenue l’ambassadrice de Gucci. Pour la même raison, elle s’est envolée pour Séoul, en Corée du Sud, pour assister à la Gucci Cruise 2024. Les photos d’Alia Bhatt de Séoul sont maintenant devenues virales sur Internet. Pour la soirée, l’actrice de Gangubai Kathiawadi s’est glissée dans une jolie petite robe noire trouée en guise de dessin dessus. Alors qu’elle avait l’air fabuleuse comme toujours dans son LBD, les internautes ne pouvaient pas se remettre de son sac transparent qui semblait vide.

Alia Bhatt assiste à l’After Party de la croisière Gucci 2024

Sur les images devenues virales sur Internet, on pouvait la voir portant un sac transparent en forme de bouilloire. Bien que ses fans soient obsédés par son look, beaucoup se demandent pourquoi le sac est vide. VOGUE India a partagé des photos d’Alia Bhatt de Gucci Cruise 2024 sur Instagram et l’un des commentaires sur le post disait : « Bro, le sac à main est censé contenir au moins peu de choses ! » Un autre a demandé: « Le sac est vide, alors pourquoi alia porte-t-il? »

Alia a assurément réussi un look assez énervé pour l’événement. Elle a gardé ses cheveux attachés en une queue de cheval élégante et a fait un gros maquillage pour les yeux. Elle portait des talons blocs noirs pour aller avec son look.

Découvrez les photos d’Alia Bhatt ci-dessous :

C’est récemment qu’Alia Bhatt a partagé des photos de son shooting Gucci en annonçant qu’elle est honorée de représenter la marque non seulement en Inde mais sur la scène mondiale.

Jetez un œil au message d’Alia Bhatt ci-dessous:

Avant cela, Alia Bhatt a fait ses débuts fracassants au Met Gala. Elle portait une magnifique robe ornée de perles lors de l’événement. La tenue a été conçue par son bon ami Prabal Gurung. Elle était l’une des plus belles divas du Met Gala 2023.

Côté travail, Alia Bhatt attend avec impatience la sortie de son film hollywoodien Heart of Heart of Stone. À Bollywood, on la verra ensuite dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.