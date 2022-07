Alia Bhatt exhibe baby bump dans une mini robe alors qu’elle fait la promotion de Darlings; le coût de la tenue vous laissera STUPÉFIÉ

Il y a quelques semaines, Alia Bhatt a annoncé qu’elle et Ranbir Kapoor attendaient leur premier enfant. L’actrice a partagé la bonne nouvelle avec ses fans sur les réseaux sociaux. Les photos d’Alia avec le baby bump des décors de Heart of Stone ont été divulguées, et son baby bump était clairement visible lorsqu’elle a été repérée à l’aéroport. Maintenant, Alia a commencé les promotions de son prochain film Darlings qui est aussi sa première entreprise de production. Récemment, une photo de l’actrice des promotions est devenue virale sur les réseaux sociaux.

L’actrice porte une mini-robe et on aperçoit son baby bump dedans. Eh bien, la robe d’Alia est de Zimmermann et le coût de la tenue serait de Rs. 82000. Waouh ! C’est une somme énorme. Alia a également déjà remporté des tenues Zimmermann et elle était magnifique dedans.

Alia Bhatt a brisé les stéréotypes alors qu’elle travaillait pendant ses jours de grossesse. Elle tournait pour Heart of Stone, faisait la promotion de Darlings, et l’actrice ferait également la promotion de son film Brahmastra qui devrait sortir le 9 septembre 2022.

En parlant de Darlings, le film met également en vedette Shefali Shah, Vijay Varma et Roshan Mathew. Il est coproduit par Shah Rukh Khan et le film sera présenté en première sur Netflix le 5 août 2022.

Récemment, Karan Johar a vu le film, et il en fait l’éloge. Le cinéaste dit que Darlings est « un film 5 étoiles ! Il a également félicité Alia, Shah Rukh Khan et Gauri Khan pour avoir soutenu un film comme celui-ci. Il a écrit : “Quel film FIER au feu vert !!! Que la force soit toujours avec vous ! Alors enfin Mes chéris ne ratez pas #darlings le 5 août uniquement sur @netflix_in.” Découvrez son post ci-dessous