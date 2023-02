Alia Bhatt et Varun Dhawan réagissent au succès au box-office de Pathaan et #BoycottPathaan [Watch Video]

Alia Bhatt et Varun Dhawan ont réagi au succès de Pathaan : Les stars de Bollywood Alia Bhatt et Varun Dhawan célèbrent l’énorme succès du film Pathaan, le qualifiant de “probablement le plus gros blockbuster du cinéma indien”. S’exprimant lors de l’événement Zee Cine Awards 2023, Alia a parlé du film battant des records au box-office et de la tendance au boycott auquel il était confronté avant sa sortie. Interrogée sur la réponse à la négativité, Alia a déclaré que les artistes comme eux n’avaient pas assez “d’agressivité” et qu’ils appartenaient au public qui pouvait dire ce qu’il voulait d’eux. Varun Dhawan a également partagé ses réflexions sur le succès du film et comment c’est une réponse à la négativité. Les acteurs sont reconnaissants pour des moments comme celui-ci et espèrent que ce genre de succès se poursuivra à l’avenir. Regardez des vidéos de divertissement.