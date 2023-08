Alia Bhatt et ses proches sont-ils bouleversés par le trolling de Ranbir Kapoor sur toute la question du rouge à lèvres ? Voici ce qui s’est passé

Il y a quelques jours, Alia Bhatt a déclaré dans une vidéo que Ranbir Kapoor n’aimait pas quand elle portait du rouge à lèvres. Il semblerait qu’il aimait la teinte naturelle de ses lèvres. Alia Bhatt a déclaré que chaque fois qu’il la voyait avec une couleur de lèvres plus vive et plus audacieuse, il lui disait de l’essuyer. Cela a rendu de nombreux internautes furieux. Ils ont dit que c’était en quelque sorte un témoignage du fait que Ranbir Kapoor pourrait être un mari toxique. L’acteur a été trollé. Les gens ont également revisité son commentaire lorsqu’il a dit qu’il n’aimait pas quand Alia Bhatt élève la voix et commence à crier. En fait, un certain nombre d’articles ont été publiés sur la manière dont les gens considéraient Ranbir Kapoor comme un mauvais mari.

Alia Bhatt a-t-elle défendu son mari Ranbir Kapoor ?

Une personne fan de Ranbir Kapoor a écrit un énorme article expliquant que Ranbir Kapoor n’est pas le misogyne comme certaines personnes aiment le projeter. La personne dit qu’elle a toujours été gentille avec les gens. Cela souligne qu’aucune de ses anciennes petites amies n’a dit qu’il avait été impoli ou méchant avec elles. Alia Bhatt a aimé ce message d’une page de fans. Regarde…

De nombreux internautes ont déclaré qu’Alia Bhatt devrait désormais éviter les questions sur Ranbir Kapoor. Il semble qu’il ait des ennuis à chaque fois qu’elle dit quelque chose. Une personne a commenté : « Au lieu de reprocher aux gens de réagir aux choses stupides qu’ils disent, Alia devrait arrêter de mettre les pieds dans sa bouche et trouver autre chose à dire dans ses interviews au lieu de mon mari ceci, mon mari cela, et Ranbir a arrêter de faire des blagues stupides parce qu’il n’est plus au lycée, il a 42 ans. »

Soni Razdan sur la culture d’annulation

Soni Razdan a également publié un article sur la culture d’annulation. Beaucoup se demandaient si cela était lié à tout le fiasco du rouge à lèvres Ranbir Kapoor. Ils ont dit que le couple, en particulier Alia Bhatt, devrait garder sa vie privée privée.

Alia Bhatt a remporté le prix national pour Gangubai Kathiawadi. C’était l’une des plus belles performances de 2021. Même Sanjay Leela Bhansali a reçu cinq prix. Le couple a également plusieurs projets de films dans sa cagnotte.