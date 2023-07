Alia Bhatt et Ranveer Singh ont mis le feu à la rampe en tant que couple de mariés pour le défilé de mode de Manish Malhotra

Dans une vitrine majestueuse de la mode et de la romance, les superstars de Bollywood Alia Bhatt et Ranveer Singh ont occupé le devant de la scène en tant que superbe duo de mariés, mettant le feu à la rampe du défilé de mode très attendu de Manish Malhotra. L’événement, qui s’est tenu dans un lieu grandiose digne de la collection inspirée par la royauté, a laissé le public envoûté alors que les deux icônes ont donné vie à une histoire d’amour fascinante grâce à leur élégance vestimentaire et leur chimie magnétique. Alia Bhatt, connue pour son style et sa grâce impeccables, a orné un ensemble de mariée resplendissant qui dégageait un charme royal. Vêtue d’un magnifique lehenga de mariée au design complexe, agrémenté d’un travail manuel éthéré et orné de bijoux à couper le souffle, elle rayonnait d’un pur bonheur nuptial. Son aura de confiance et d’équilibre était complétée par un maquillage de mariée traditionnel complexe, rehaussant sa beauté naturelle et faisant d’elle l’incarnation de l’allure nuptiale. D’un autre côté, Ranveer Singh, le showman ultime de Bollywood, incarnait le marié pimpant par excellence. Il a honoré la piste dans un sherwani royal minutieusement conçu avec des tissus riches et des embellissements luxueux, capturant parfaitement l’essence de l’élégance princière. À chaque foulée, son charisme magnétique et sa personnalité plus grande que nature ont captivé le public, faisant de lui le match parfait pour l’éclat nuptial d’Alia. Ensemble, la chimie d’Alia et Ranveer était électrique, dépeignant un récit captivant d’amour, de romance et de célébration. Alors qu’ils marchaient main dans la main, leurs sourires radieux et leurs regards enjoués ont ajouté une couche supplémentaire de charme au spectacle, laissant le public émerveillé par leur couple dynamique.