Alia Bhatt et Ranbir Kapoor vont-ils RÉVÉLER le visage de leur fille Raha Kapoor à cet âge ?

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont fait la chose la plus douce hier en organisant une réunion avec tous les paparazzi uniquement pour demander de ne pas cliquer sur les photos de leur fille Raha Kapoor. Apparemment, Ranbir a ouvert son téléphone et a montré les photos à tous les photographes présents à la rencontre, et ils étaient tous impressionnés par sa gentillesse. Ranbir et Alia ont rencontré avec joie tous les photographes et leur ont même parlé longuement et ont révélé la raison pour laquelle ils insistent pour ne pas cliquer sur la photo de leur fille et c’est principalement COVID.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont insisté pour ne PAS montrer le visage de leur fille Raha Kapoor jusqu’à cet âge.

Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et maman Neetu Kapoor ont insisté pour que les photographes ne cliquent pas sur ses photos au moins jusqu’à l’âge de 2 ans. Eh bien, c’est la limite d’âge qu’ils se sont fixée et surtout à cause de Covid. Les nouveaux parents de la ville sont extrêmement prudents face à ce virus mortel et ont pris le plus grand soin de leur fille au milieu de la peur de Covid. Tout en révélant la photo de sa fille Raha Kapoor Ranbir a affirmé que jusqu’à présent, ils n’avaient montré la photo à personne d’autre qu’à eux, bien sûr à part la famille.

Ranbir et Alia ont accueilli leur petite fille le 6 novembre, et elle a maintenant deux mois. Le petit munchkin est le cadeau le plus inestimable de maman Alia et ils sont extrêmement heureux de l’avoir dans la vie. En fait, dans sa récente interaction, Alia a même ouvert de ne pas regretter d’avoir un bébé au sommet de sa carrière. Alia a même partagé que sa vie a complètement changé et maintenant chaque instant est plus significatif en tant que mère. Alia et Ranbir seront vus ensemble dans Brahmastra 2.