Alia Bhatt et Ranbir Kapoor vont-ils devenir parents d’ici la fin de l’année ? Bébé attendu en décembre ? Lire les détails exclusifs

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont annoncé leur grossesse dans les trois mois suivant leur mariage. Alors qu’après l’annonce, le couple est sorti pour la première fois, laissant leurs fans jaillir sur eux. Alia a affiché sa bosse de bébé dans la petite robe marron et il y avait beaucoup de spéculations qui ont commencé qu’Alia avait l’air enceinte de 5 mois. Alors qu’Alia a annoncé sa grossesse, la date d’accouchement de l’actrice reste un mystère et ses fans meurent d’envie de savoir quand est l’arrivée du bébé. Eh bien, nous vous le ferons savoir.

La date prévue pour Alia Bhatt est en décembre

Une source révèle : “Alia Bhatt est actuellement enceinte de 4 mois et le couple attend l’arrivée du bébé en décembre, c’est-à-dire d’ici la fin de cette année. Alia prend actuellement le plus grand soin d’elle et est très excitée à l’idée de l’arrivée de son nouveau-né. Whole Ranbir a exprimé son enthousiasme à chaque fois de devenir père bientôt alors qu”il faisait la promotion de son film Shamshera. Alia qui est sur ses orteils pour promouvoir son film Darlings a déjà lancé les promotions de Brahmastra avec son mari Ranbir et c”est ainsi qu”ils enverront même du temps à tandis qu’Alia reçoit des conseils constants de sa mère et de sa belle-mère en cas de besoin”. Maintenant, qui ne veut pas de son mari à chaque fois pendant la grossesse ?

La source révèle en outre, ” Ranbir et Alia ont réservé l’hôpital et la plupart du temps, ils accoucheront dans l’hôpital le plus populaire de Khar. Alias ​​fait régulièrement ses tests en ces temps de COVID, cependant, la menace est presque négative, mais le couple prend tout le précautions nécessaires et effectue les contrôles réguliers”. Le Kapoor Khandaan attend avec impatience l’arrivée du bébé et a fait tous les préparatifs pour la même chose. La future grand-mère Neetu Kapoor n’hésite jamais à parler de son enthousiasme à l’idée d’accueillir son petit-fils.