Alia Bhatt et Ranbir Kapoor s’occupent de leur petite fille Raha comme une pro [Read Exclusive deets]

Le monde d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor tourne autour de leur fille Raha Kapoor depuis sa naissance et les nouveaux parents bénis et obsédés ne peuvent contenir leur excitation et leurs émotions à mesure que les jours passent et que Raha grandit. Et maintenant, Bollywood Life a appris que Ranbir Kapoor et Alia Bhatt s’occupent de leur nouveau-né comme des pros et n’ont demandé l’aide de personne. Les nouveaux parents ont même encore embauché une baby-sitter ou une aide pour s’occuper de leur bébé. Et ils s’occupent de tout et même leurs parents Neetu Kapoor et Soni Razdan sont surpris.

La source ajoute en outre : “Eh bien, bien sûr, Neetu et Soni sont très disponibles pour le bébé et les parents, mais Alia et Ranbir font toutes les corvées du bébé par eux-mêmes. Comme Ranbir l’avait avoué lors des promotions de Brahmastra, il a appris et s’est préparé pour être le meilleur père. Ranbir fait tous les travaux comme toutes les mères. Ranbir et Alia sont l’un des parents les plus adorables en ce moment.

Alia et Ranbir sont les partenaires idéales lorsqu’il s’agit de prendre soin de leurs bébés. Ils savent que ce temps précieux ne reviendra jamais et c’est pourquoi ils mettent tout en œuvre. Ranbir aime être privé de sommeil et n’est pas du tout irrité d’avoir moins de sommeil, il en va de même pour Alia. Eh bien, leurs fans ont hâte de voir l’aperçu de leur fille Raha Kapoor. Le jour où Alia a annoncé le nom de leur fille, tout le monde a fait pleuvoir l’amour sur la petite. Kareena Kapoor Khan a hâte de tenir le bébé à Priyanka Chopra et plus aimé le nom du bébé et lui a envoyé tout l’amour. Attendez-vous le premier aperçu de Raha Kapoor ?