Alia Bhatt et Ranbir Kapoor RÉVÉLERONT la première photo de leur fille Raha Kapoor à CETTE date [Exclusive]

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont accueilli leur petite fille Raha Kapoor le 6 novembre 2022, et depuis sa naissance, les fans de RanAlia ne peuvent contenir leur excitation et attendent avec impatience d’avoir un aperçu de la petite princesse. Bien qu’il y ait eu un énorme buzz selon lequel Ranbir et Alia sont des parents obsédés et ont décidé de ne jamais révéler le visage de leur fille, ce n’est pas vraiment vrai. Ils dévoileront certainement le visage de leur fille ce jour-là.

Une source proche de BollywoodLife révèle qu’Alia et Ranbir n’auront pas de politique d’absence de photos pour leur fille comme Anushka Sharma et Virat Kohli ont pour leur fille Vamika Kohli, en fait, Alia suivra sa belle-sœur Kareena Kapoor Khan et être calme une mère froide et qui ne s’inquiète pas beaucoup du fait que son enfant se fasse vacciner car même elle sait que peu importe combien elle protégera, quelqu’un révélera un jour la photo de leur fille et ainsi ils ne prendront pas trop de stress à propos de tout cela et iront avec le couler.

La source ajoute en outre qu’Alia et Ranbir pourraient bientôt partir en mini-vacances avec leur fille Raha Kapoor et essaieront donc de ne pas se faire cliquer avant qu’elle n’ait six mois, mais après cela, Alia partagera trop volontiers ses photos de princesse bien-aimée sur ses réseaux sociaux. comptes car elle est consciente de son fandom. Pendant ce temps, Alia profite pleinement de sa maternité et prend le plus grand soin d’elle-même avec sa fille Raha Kapoor. Ranbir Kapoor fait également de son mieux pour la coparentalité et laisse sa femme bien-aimée Alia impressionnée chaque jour. Ranbir et Alia sont les parents les plus heureux en ce moment et leurs amis et leur famille peuvent voir l’excitation partout dans la maison.