Alia Bhatt et Ranbir Kapoor posent pour des papas au déjeuner de Noël de la famille Kapoor, les internautes les appellent “le couple préféré”

Le couple puissant Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont été aperçus lors du déjeuner de Noël annuel de la famille Kapoor à l’occasion des fêtes de dimanche. Alors que Ranbir berçait son look barbu dans des tenues décontractées élégantes, Alia Bhatt était jolie dans une robe à fleurs. Les deux ont posé joyeusement pour les paparazzi devant la résidence de Kunal Kapoor, qui a accueilli la réunion de famille.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur sa poignée Instagram et a été tendance sur les réseaux sociaux. Les internautes et leurs fans ont réagi au clip en qualifiant Ranbir et Alia de “couple préféré” et de “meilleur couple” dans les sections de commentaires.





Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont connu une excellente année 2022 en ce qui concerne leur vie personnelle et professionnelle, car ils se sont mariés le 14 avril lors d’une cérémonie intime à laquelle ont assisté leur famille et leurs amis proches et sont même devenus parents de leur fille. Raha le 6 novembre.

Sur le plan professionnel, ils ont tous deux joué dans le plus grand film de Bollywood de l’année, Brahmastra Part One: Shiva. Réalisé par Ayan Mukerji, l’épopée d’aventure fantastique a recueilli plus de Rs 400 crore au box-office mondial, devenant ainsi le seul film hindi à toucher la figure convoitée en 2022.

Outre Brahmastra, Alia a également été vue dans Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali, ce qui lui a valu des éloges critiques et commerciaux. Elle a même fait ses débuts en tant que productrice avec la comédie noire Darlings qui la mettait en vedette, Vijay Varma et Shefali Shah dans les rôles principaux. L’actrice a également été vue dans le blockbuster d’action RRR de SS Rajamouli.

D’autre part, Ranbir a été vu dans le drame d’action d’époque Shamshera. Le réalisateur Karan Malhotra a reçu des critiques négatives du public et des critiques et s’est finalement avéré être un échec au box-office. Le film mettait en vedette Ranbir dans des rôles doubles en tant que personnage titulaire et Balli, le fils de Shamshera.

LIRE | Alia Bhatt réussit la pose de yoga à l’envers des semaines après la naissance de sa fille Raha, les fans disent “tu es tellement incroyable”