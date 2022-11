Alia Bhatt et Ranbir Kapoor NE permettent PAS même à des amis de voir leur fille pour CETTE raison

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont accueilli leur petite fille le 6 novembre 2022. Et la nouvelle maman en ville est arrivée à la maison avec la petite princesse et les fans sont devenus fous pour avoir un aperçu de la petite. Alors que Ranbir Kapoor a montré ses vibrations de papa protecteur en tenant sa fille serrée dans ses bras et même en la cajolant pour qu’elle reste imperturbable par le bruit autour aha donc j’ai laissé les fans impressionnés et comment. Et maintenant, les rapports de nombreuses publications affirment que les nouveaux parents Kapoor de la ville ne permettront même pas à leurs amis de rencontrer leur fille tant qu’ils n’auront pas le COVID – des rapports négatifs.

Selon les rapports de Bollywood Hungama, toute la famille Kapoor et Bhatt ne veut pas que les photos du bébé soient publiées ou elle se fait cliquer en public par les obturateurs. En fait, même leurs amis proches et en pantalon ne peuvent pas cliquer sur une photo du bébé car ils ne veulent pas que cela soit divulgué et un jour, ils se réveillent tôt le matin pour voir que la photo de leur bébé est diffusée sur Internet et veulent le fans d’actualités de divertissement à respecter cette décision.

Les nouveau-nés qui sont plus susceptibles d’être sujets à l’infection et donc les filets pour le bébé ont été réduits et seul l’invité peut la faire soigner après qu’ils soient négatifs au COVID. Ranbir et Alia sont très conscients qu’il sera impoli et impoli de dire à leurs amis qu’ils veulent respecter cette politique, au moins elle en est une. Ranbir et Alia se sont mariés le 14 avril 2022 dans les 6 mois suivant leur mariage, ils ont accueilli leur petite fille et ne peuvent s’empêcher de rayonner de joie. En ce moment, les fans ne peuvent pas garder leur calme pour savoir quel est le nom de la petite princesse. Vont-ils traditionnels avec leur nom et nomment le bébé avec la combinaison de leur nom.