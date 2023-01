Alia Bhatt et Ranbir Kapoor montrent les premières photos de leur fille Raha ; suivre Anushka Sharma-Virat Kohli

Alia Bhat et Ranbir Kapoor sont devenus parents d’une petite fille au mois de novembre 2022. L’adorable couple a choisi de nommer leur petite Raha Kapoor. Le nom a été choisi par Nani Neetu Kapoor comme révélé par Alia Bhatt. Le couple Brahmastra a choisi de garder leur petit loin des regards médiatiques. Pas une seule photo de Raha Kapoor n’a été diffusée sur Internet jusqu’à présent. Les fans attendent avec impatience de l’apercevoir. Eh bien, quelques photographes chanceux ont pu voir Raha.

Entertainment News: Paps a un premier aperçu de Raha Kapoor

Selon un message publié par Viral Bhayani, lors d’une conversation informelle, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont montré des photos de Raha Kapoor aux papas par téléphone. Ils ont également demandé aux médias de ne pas cliquer sur les photos de leur fille. Une réunion spéciale a été organisée par Alia, Ranbir et Neetu Kapoor et plus tard, les paps ont été traités avec du chaat.

Même lorsque le couple a quitté l’hôpital, les photographes n’ont pas pu apercevoir Raha Kapoor car ils ne se sont pas arrêtés pour poser pour des photos. Alia Bhatt s’est également abstenue de partager des aperçus de Raha sur ses comptes de médias sociaux.

Dans le passé, des couples de stars comme Anushka Sharma-Virat Kohli et bien d’autres ont demandé aux papas de ne pas cliquer sur les photos de leurs enfants et les médias étaient obligés. On peut donc supposer que les photos de Raha Kapoor ne seront pas rendues publiques très bientôt à moins que le couple star ne les partage sur les réseaux sociaux.

Côté travail, Ranbir Kapoor a quelques films en préparation. Il a Animal, Tu Jhoothi ​​Main Makkar et d’autres. Alia Bhatt attend avec impatience la sortie de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et de son entreprise hollywoodienne Heart of Stone avec Gal Gadot.