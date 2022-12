Alia Bhatt et Ranbir Kapoor jumelles en maillots argentins alors qu’ils profitent de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA

A Mumbai, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont allés voir la finale de la Coupe du monde de football entre la France et l’Argentine. Les acteurs encourageaient l’équipe qui a finalement remporté la coupe du monde tout en portant des maillots argentins similaires. Alia et Ranbir ont été vus devant la maison du réalisateur Luv Ranjan.

Quand Alia et Ranbir ont été photographiés à Mumbai alors qu’ils arboraient leurs chemises argentines blanches et bleues, ils souriaient tous les deux. Pour la journée, Ranbir a également opté pour une casquette. Avant la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Arjun Kapoor et Rajkummar Rao ont également été aperçus devant la résidence du réalisateur à Mumbai.





Des célébrités comme Ranveer Singh, Kartik Aaryan, Farah Khan et d’autres se sont envolées pour le Qatar pour assister à la finale tandis qu’Alia, Ranbir, Rajkummar et d’autres célébrités ont regardé le match chez eux à Mumbai. De plus, Deepika Padukone a dévoilé dimanche le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA avant le match de championnat Argentine contre France au stade Lusail de Doha. Iker Casillas, ancien gardien de but et capitaine espagnol, était avec elle.

Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA est arrivé au stade Lusail dans une malle Louis Vuitton spécialement commandée, escorté par l’actrice Pathaan et Casillas, qui travaille maintenant comme commentateur de football.

Le projet suivant pour Ranbir Kapoor est Tu Jhoothi ​​Main Makkaar de Luv. Le 8 mars 2023, la comédie romantique, qui met également en vedette Sharaddha Kapoor, devrait sortir. Animal, avec Rashmika Mandanna, est un autre de ses futurs films. En revanche, Alia apparaîtra avec Ranveer Singh dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Elle a également Jee Le Zara de Farhan Akhtar avec Priyanka Chopra et Katrina Kaif et ses débuts à Hollywood Heart of Stone dans sa filmographie.

Lisez aussi: Yearender 2022: Alia Bhatt, R Madhavan, des acteurs qui ont donné de brillantes performances incarnant des personnages réels

La finale de la Coupe du monde de football 2022 se déroulait entre l’Argentine dirigée par Lionel Messi et la France dirigée par Hugo Lloris le jour de la fête nationale du Qatar, le 18 décembre.