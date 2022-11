Alia Bhatt et Ranbir Kapoor devraient choisir des noms à partir de ces alphabets pour leur fille, conseille un expert en tarot [Exclusive]

La petite fille de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt est le toast de Bollywood. Le petit est arrivé ce week-end. Les Kapoors et les Bhatts sont ravis. L’experte en tarot Aditya Nair a révélé quelques détails sur l’avenir du nouveau-né. Il semble que la fille ait trois cartes, Ace Of Swords, 7 of Cups et 4 Of Wands. Aditya Nair a déclaré que le petit est une incarnation de la déesse Lakshmi elle-même. Il a dit qu’elle apportera le succès, la victoire et l’abondance dans la vie de ses parents. Il nous a dit : “L’As d’Épée prédit le succès et le triomphe. 7 de Coupes avec As d’Épée et 4 de Bâton impliquent que diverses grandes opportunités peuvent être vues venir.” Il a ajouté que Four Of Wands avait indiqué que son arrivée rapprocherait les familles, ce qui manquait quelque peu. C’est aussi une question de récompenses en termes de carrière.

Nair prévoit d’énormes changements positifs dans les carrières de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Il dit: “Ce sera la victoire et le triomphe. Ils doivent se préparer à monter de niveau maintenant.” Aditya Nair dit que leurs fans seront heureux de savoir que le travail des acteurs sera plus reconnu qu’auparavant. Ils seront constamment aux yeux du public, et dans le bon sens. Il dit que les parents devraient choisir des noms parmi les alphabets A, D, R et Z pour le petit.

Étant donné que les enfants vedettes ont tendance à suivre leurs parents dans la profession, les fans sont curieux de savoir si elle aussi a le virus du jeu d’acteur. Nair dit que la petite fille sera une personne avec beaucoup de profondeur émotionnelle et d’introspection. Elle sera passionnée dans tout ce qu’elle entreprendra. Aditya Nair dit: “C’est une leader née. Je ne la vois pas vraiment devenir actrice à l’avenir. Elle se lancera soit dans l’industrie de la mode, soit dans le travail spirituel.”