Alia Bhatt et Ranbir Kapoor célèbrent l’anniversaire de Neetu Kapoor avec Kareena Kapoor et Karisma Kapoor – Regardez les photos ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice vétéran Neetu Kapoor a célébré son 63e anniversaire jeudi 8 juillet avec l’ensemble du Kapoor Khandan.

Dans les belles photos partagées par la fille de Neetu Riddhima sur son compte de réseau social, on peut voir Ranbir Kapoor avec sa petite amie Alia Bhatt, les cousines Kareena Kapoor Khan, Karisma Kapoor, Adaar Jain entre autres.

Les parents de Kareena et Karisma, Babita et Randhir, étaient également présents à la célébration. Il en va de même pour la mère et la sœur d’Alia, Soni Razdan et Shaheen Bhatt.

On peut voir la fille d’anniversaire Neetu Kapoor jumelée avec Riddhima et portant un haut bleu marine. Kareena, qui a accouché de son deuxième bébé il y a quelques mois, était magnifique dans un haut de soutien-gorge noir associé à un pantalon noir. L’actrice a superposé son look en portant un blazer crème. Karisma Kapoor a opté pour un sweat-shirt confortable qu’elle a habillé avec un pantalon noir et des talons.

Alia Bhatt avait l’air fraîche dans un haut blanc associé à un jean bleu clair. Ranbir Kapoor avait l’air pimpant dans une tenue entièrement noire.

Plus tôt, Ranbir avait été aperçu en train de rendre visite au défunt acteur légendaire Dilip Kumar, décédé à l’âge de 98 ans. Neetu, Kareena, Karisma et Alia ont également rendu hommage au défunt acteur via leurs comptes Instagram.