Alia Bhatt et Ranbir Kapoor attendent-ils des jumeaux ? L’acteur de Shamshera renverse les haricots

Les futurs parents Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont actuellement ravis car ils sont tous prêts à accueillir leur premier enfant. Le couple s’est marié le 14 avril après 5 ans de fréquentation et maintenant ils se préparent à embrasser la parentalité. Alors qu’Alia et Ranbir se préparent pour une nouvelle phase de leur vie, l’acteur de Shamshera a dévoilé s’ils attendaient des jumeaux.

Lors de son entretien avec Film Companion, Ranbir a été invité à jouer le jeu de deux vérités et un mensonge. À quoi, Ranbir a répondu: “Je vais avoir des jumeaux, je vais faire partie d’un très grand film mythologique, je prends une longue pause du travail.”

Sa déclaration a laissé les fans deviner lesquels sont vrais et lesquels sont faux. Certaines personnes ont essayé de le décoder en déclarant que Ranbir allait effectivement faire partie d’un grand film mythologique, qui est Brahmastra et qu’il ne prendra pas une longue pause de travail puisqu’il a le prochain grand Bollywood Animal de Sandeep Reddy Vanga avec Rashmika Mandana. Les fans sont déjà convaincus que la déclaration de Ranbir sur le fait d’avoir des jumeaux n’est pas un mensonge, mais la vérité.

Le mois dernier, Alia a partagé la bonne nouvelle avec ses fans en partageant une photo où elle a été vue en train de faire son échographie pendant que son mari Ranbir regardait le bébé à l’écran. Il y a quelques jours, les photos du baby bump d’Alia prises sur les tournages de la vedette de Gal Gadot, Heart Of Stone, avaient fait surface en ligne.

Après avoir terminé ses débuts à Hollywood, Alia est retournée à Mumbai et Ranbir est venue la chercher à l’aéroport. Alia a sauté dans les bras de Ranbir alors qu’elle montait à l’intérieur de la voiture et les deux sont devenus émotifs. Leur moment d’amour a été capturé par les caméras et leurs fans ne pouvaient s’empêcher de les combler d’amour et de bénédictions.