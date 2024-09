Alia Bhatt et Priyanka témoignent leur amour à Deepika alors qu’elle annonce la naissance de leur petite fille | Bollywood

Deepika Padukone et Ranveer Singh sont officiellement devenus parents ! Le couple a confirmé qu’ils étaient devenus parents d’une petite fille le dimanche 8 septembre. Le couple d’acteurs s’est rendu sur leurs comptes Instagram dans une publication commune pour partager la nouvelle. En un rien de temps, Alia Bhatt et Priyanka Chopra se sont précipitées dans la section des commentaires de la publication et ont souhaité au couple ses meilleurs vœux. (Lire aussi : Alors que Deepika Padukone-Ranveer Singh accueille une petite fille, les fans suggèrent ces beaux prénoms pour elle) Deepika Padukone a reçu beaucoup d’amour de la part d’Alia Bhatt et de Priyanka Chopra après avoir annoncé la naissance de sa fille.

Alia et Priyanka félicitent Deepika-Ranveer

Alia Bhatt a comblé Deepika d’amour avec un tas d’émoticônes, dont des cœurs rouges et un visage de félicitations. Pendant ce temps, la co-star de Deepika et Ranveer, Bajirao Mastani, Priyanka Chopra, a également commenté la publication en disant : « Félicitations (émoticônes de cœurs rouges) ».

Alia Bhatt, Kareena Kaporo et Priyanka Chopra ont commenté le message de Ranveer-Deepika :

Kareena Kapoor a également commenté la publication, souhaitant la bienvenue aux nouveaux parents. « Félicitations maman et papa (émoticônes en forme de cœur rouge) de la part de Saifu et Beboo… Que Dieu bénisse le petit ange. »

Plus de détails

Selon certaines informations, le bébé de Deepika et Ranveer serait né à l’hôpital HN Reliance de Mumbai. Les deux se sont rendus sur Instagram et ont publié une image sans légende. L’image avait un fond blanc et disait simplement : « Bienvenue petite fille ! 8.9.2024, Deepika & Ranveer. » Deepika et Ranveer ont annoncé leur grossesse en février de cette année et ont fait savoir qu’ils attendaient la naissance de leur bébé en septembre.

Sur le plan professionnel, Deepika a été vue pour la dernière fois dans Kalki 2898 AD. Elle a joué un sujet de test enceinte appelé SU-M80 alias Sumathi dans le film de Nag Ashwin, qui est devenu un blockbuster. L’actrice était également enceinte lors du tournage de la scène culminante du film.

Elle et Ranveer seront ensuite vus dans Singham Again, qui devrait sortir sur grand écran à l’occasion festive de Diwali 2024. Réalisé par Rohit Shetty, Singham Again met également en vedette les acteurs Ajay Devgn Kareena Kapoor Khan, Akshay Kumar, Tiger Shroff et Ranveer Singh dans les rôles principaux.