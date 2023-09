Alia Bhatt et Pooja Bhatt célèbrent le 75e anniversaire du « sage » Mahesh Bhatt et rédigent des notes sincères avec d’adorables photos

Les filles de Mahesh Bhatt, Pooja Bhatt et Alia Bhatt, ont écrit des notes réconfortantes pour leur père à l’âge de 75 ans.

Le cinéaste vétéran Mahesh Bhatt a eu 75 ans et, le jour de son anniversaire, ses filles, Alia Bhatt et Pooja Bhatt, ont écrit des notes sincères pour leur plus grand système de soutien. Alia Bhatt a partagé une publication carrousel avec une photo d’un bébé Alia enjoué avec son papa. Sur la deuxième photo, Alia, la grande adulte, a cliqué sur une photo avec son héros.

Partageant les photos, Alia Bhatt a souhaité un joyeux anniversaire à son « homme sage » et a écrit : « Vers la lune et retour… je t’aime papa… joyeux anniversaire mon sage. »

Voici le message





La sœur aînée d’Alla, Pooja Bhatt, a également écrit un message plus grand et réconfortant pour son père, avec des photos de retour sur son Instagram. Pooja a écrit : « À l’homme qui m’a donné des racines, des ailes, le courage de voler de mes propres ailes, de marcher seul et d’être moi-même sans vergogne. ‘Un vrai gourou, s’il en existe un, vous libère de lui-même’. C’était la compréhension que UG Krishnamurti lui a inculqué et ce qu’il me réintègre, ainsi qu’à d’innombrables autres, jour après jour… Joyeux 75’TH Pops ! Merci à toi et à ma mère de m’avoir mis au monde. Et de m’avoir fait renaître grâce au don de sobriété en me disant simplement « Si tu m’aimes, alors aime-toi toi-même ».

Voici le message





Les messages de Pooja et d’Alia sont devenus viraux et les internautes ont adoré les souvenirs d’enfance qu’ils ont partagés avec eux. Bebika Dhurve, co-colocataire de Pooja’s Bigg Boss OTT 2, a écrit : « Joyeux anniversaire, mon âme de moine. Je t’aime jusqu’à la lune et retour. » Falaq Nazz a écrit : « Joyeux anniversaire, monsieur ». Rahul Dev a écrit : « Wow ! Biggg, câlin à lui… un 75e Bhatt Saab très heureux, en bonne santé et béni… Beaucoup d’amour. » Namashi Chakraborty a écrit : « Joyeux anniversaire cher Bhatt saab. »

Sur le plan du travail, Mahesh Bhatt a réalisé des super hits novateurs et acclamés par la critique tels que Naam, Sadak, Gumraah et Aashiqui. Son dernier réalisateur était Sadak 2. Alia Bhatt a été vue pour la dernière fois dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani et a fait ses débuts à Hollywood avec Heart of Stone. L’actrice-réalisatrice-productrice Pooja Bhatt est devenue la quatrième finaliste de Bigg Boss OTT 2.