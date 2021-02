Alia Bhatt et Deepika Padukone sont difficiles à imiter, déclare Jamie Lever

La comédienne Jamie Lever a diverti ses fans avec ses vidéos amusantes d’imitation de différents acteurs et actrices. Mais elle a vraiment du mal à imiter Alia Bhatt et Deepika Padukone.

«J’essayais d’imiter Alia Bhatt et Deepika Padukone, ça ne se passait pas bien. Mais je vais le craquer un jour, je le ferai à coup sûr. J’aime essayer de nouvelles choses et essayer de copier de nouveaux acteurs et actrices. J’essaye de expérimenter tout le temps. Ouais, je trouve Alia Bhatt et Deepika Padukone vraiment difficile à imiter mais je le ferai un jour », dit-elle à IANSlife.

Jamie réplique que les acteurs masculins sont difficiles à imiter. « J’essaie d’imiter beaucoup de nouveaux acteurs et actrices. Je pense que les acteurs masculins sont évidemment difficiles à faire, vous ne pouvez pas avoir la bonne voix, mais vous pouvez obtenir le maniérisme et le langage corporel corrects. Les héros sont donc difficiles à imiter », dit Jamie qui s’est associé à la web-série Godrej L’Affaire #LiveItUp 2021.

La web-série a été conçue comme une salle d’audience décalée dans laquelle les téléspectateurs verront l’année 2020, jouée par Jamie, jugée pour les perturbations qu’elle a causées dans nos vies cette année, des voyages et de la nourriture à la parentalité, au toilettage et à diverses autres nuances. de style de vie.

Lorsqu’on lui demande qui a été son inspiration, Jamie répond: « Je suis vraiment inspirée par la comédienne et comédienne Carol Burnett d’Hollywood et elle avait son propre spectacle dans les années 1950. C’est quelqu’un qui faisait des imitations, des sketches de comédie, elle avait la sienne émission à la télévision où elle chanterait, ferait des parodies et des choses comme ça. Je m’inspire vraiment beaucoup d’elle et j’ai l’impression que si jamais je dois avoir une émission, ce sera quelque chose qui. Carol Burnett est tout simplement phénoménale regarde-la car elle est tout simplement incroyable. «