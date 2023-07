Alia Bhatt est-elle une mère coupable qui lutte pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en élevant Raha Kapoor ?

Alia Bhatt, qui règne à Bollywood depuis plus d’une décennie, a déclaré vouloir trouver le parfait équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La principale raison en est sa fille Raha, âgée de 8 mois. Alia a deux sorties cette année : Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, face à Ranveer Singh, et sa première aventure hollywoodienne Heart Of Stone. Mais, en dépit d’être une abeille occupée, l’actrice de Brahmastra, dans une interaction avec un magazine de mode, a souligné vouloir passer plus de temps avec sa famille. Bien que ses engagements professionnels soient toujours importants pour elle, elle souhaitait vivre dans le « présent ».

Alia Bhatt veut passer du temps avec sa famille

Dans la conversation de cœur à cœur, Alia Bhatt a partagé que plus tôt, sa vie tournait autour de « travailler et tirer ». Mais, ses priorités sont désormais divisées en deux depuis qu’elle a fondé une famille avec son mari l’acteur Ranbir Kapoor et donné naissance à Raha. « Alors que je traverse une décennie au cinéma, ma vie au cours de la décennie a également beaucoup changé. Je pense qu’il fut un temps où j’étais prêt à faire des sacrifices de toutes sortes de sommeil et de temps avec ma famille et à travailler et tourner en continu. Maintenant, j’ai une famille. J’ai une fille. J’ai un mari », a-t-elle déclaré.

Alia Bhatt sur l’équilibre travail-vie personnelle

Alia Bhatt a ajouté qu’au cours des dix dernières années dans le showbiz, elle n’a guère eu le temps de passer avec ses parents, sa sœur et son amie, ce qu’elle veut maintenant inverser. « Et, bien sûr, ne renoncez jamais à travailler, mais essayez de trouver un équilibre. Alors, oui, c’est la décision que j’ai prise consciemment et cela inclut d’être présente », a-t-elle déclaré. Cependant, l’actrice de Gangubai Kathiawadi a admis que maintenir l’équilibre n’était pas un jeu d’enfant. Alors que parfois elle échouait « lamentablement » à la tâche, à d’autres moments, elle y réussissait avec brio.

Pipeline de films Alia Bhatt

Sur le front du travail, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani d’Alia Bhatt crée beaucoup de battage médiatique parmi les masses. Après la sortie de la bande-annonce filmique par excellence, nous avons été traités avec le ver de l’oreille Tum Kya Mile. What Jhumka, qui a également reçu une réponse positive, est un autre morceau de mariage abandonné par les créateurs récemment. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, avec également Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi, sortira sur les écrans argentés le 28 juillet. Pendant ce temps, Heart Of Stone devrait commencer à diffuser sur Netflix le 11 août. Gal Gador et Jamie Dornan sont également un partie du thriller d’action d’espionnage.