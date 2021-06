Alia Bhatt enfile trois looks différents et demande aux fans de « repérer la différence » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Alia Bhatt, qui est une fervente utilisatrice des médias sociaux, a récemment traité ses fans avec trois looks différents et a demandé à ses fans de repérer la différence entre eux.

Alia est allée sur son Instagram et a partagé les trois photos et a écrit, « Trouvez la différence » avec un emoji fille.

Sur la première photo, on peut voir Alia vêtue d’une mini robe jaune avec une coupe courte. Alors que sur la deuxième photo, l’actrice de « Highway » a été vue dans une robe enveloppante blanche avec des cheveux légèrement plus longs et sur la dernière photo, la diva peut être vue dans une robe blanche avec des cheveux relativement longs.

C’est donc la vraie différence, ce qui signifie que l’actrice est de retour avec ses longues mèches et est prête à régner sur le monde dans un tout nouvel avatar.

Côté travail, Alia sera ensuite vue dans « Gangubai Kathiawadi » de Sanjay Leela Bhansali aux côtés d’Ajay Devgn. Le film devait auparavant sortir en juillet, cependant, en raison de la pandémie, il a été reporté pour l’instant.

Elle a également le réalisateur SS Rajamouli « RRR » et « Brahmastra » d’Ayan Mukerji dans son chaton. Le film « Brahmastra » marque la première collaboration à l’écran des tourtereaux Ranbir Kapoor et Alia.