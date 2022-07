Alia Bhatt écrit le souhait d’anniversaire le plus doux pour la future grand-mère maa Neetu Kapoor ; partage une photo INVISIBLE de la cérémonie Haldi

Alia Bhat et Ranbir Kapoor s’est marié au mois d’avril. Entourés d’amis et de famille, les deux tourtereaux ont échangé leurs vœux de mariage et se sont promis de vivre ensemble pour toujours. Dans les 3 mois suivant leur mariage, ils ont annoncé que Jr Kapoor était en route. Et maintenant, il y a beaucoup d’excitation autour du petit qui va bientôt arriver. Aujourd’hui étant l’anniversaire de Neetu Kapoor, Alia Bhatt a écrit la note la plus douce pour sa saasu maa qui va bientôt être grand-mère maa.

Le souhait d’Alia Bhatt pour sa belle-mère

Reprenant ses histoires Insta, Alia Bhatt a partagé une photo inédite de sa cérémonie Mehendi. C’est une jolie photo de Neetu Kapoor s’embrassant sur le front d’Alia Bhatt. Elle l’a légendé comme suit : “Joyeux anniversaire à la plus belle des âmes, ma belle-mère, mon amie, bientôt grand-mère maaa… je t’aime tellement.” Aww, n’est-ce pas sucré?

Sa fille Riddhima Kapoor a également écrit une note douce pour sa mère Neetu Kapoor. Partageant une photo, elle a écrit : “Joyeuse bouée de sauvetage d’anniversaire Je t’aime toujours et pour toujours.”

Nous souhaitons à Neetu Kapoor un très joyeux anniversaire. La dame le cloue en tant que juge de Dance Deewane Juniors. Ses vidéos candides deviennent toujours virales sur Internet.

L’annonce de la grossesse d’Alia Bhatt

En attendant, c’est récemment qu’Alia a annoncé sa grossesse. Sur Instagram, elle a partagé une photo de l’hôpital où elle et Ranbir Kapoor regardaient le moniteur d’échographie. Elle l’a légendé comme suit : “Notre bébé arrive bientôt”. Depuis lors, les fans de Ranbir et Alia sont extrêmement excités par l’arrivée de Jr Kapoor. Jetez un oeil au post ci-dessous:

Alia Bhatt est actuellement à Londres en train de tourner pour son projet hollywoodien avec Gal Gadot.