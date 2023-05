Alia Bhatt dit que Ranbir Kapoor n’aime pas quand elle élève la voix avec colère; Internet trouve cela dérangeant

Alia Bhatt est éperdument amoureuse de son mari, Ranbir Kapoor, qui est aussi l’acteur le plus populaire de Bollywood. Bien qu’Alia ne puisse s’empêcher de devenir gaga à propos de RK, dans sa dernière interview, elle a révélé à quel point il n’aimait pas qu’elle élève la voix avec colère. Alia a déclaré : « Je dois essayer très fort de contrôler ma colère parce que mon mari n’aime pas quand ma voix dépasse ce décibel. Parce qu’il pense que ce n’est pas juste et qu’il est important d’être gentil même quand on est malheureux ». Déclarant comment elle l’avait presque adapté à la famille Kapoor de tout cœur, Internet sent qu’il domine et l’a appelé un autre drapeau rouge.

Ranbir Kapoor fait face à des critiques après que l’interview d’Alia Bhatt soit devenue virale

Un utilisateur a mentionné: « Je crois que Ranbir est calme et n’aime probablement pas crier. Je crois aussi qu’il est le genre de personne qui fait que ses partenaires se sentent inférieurs à lui. Je crois aussi que c’est quelqu’un qui ne respecte pas ses partenaires. et a épousé la personne qui, à son avis, conviendrait le mieux à sa vie de famille et à son statut ». Un autre utilisateur a déclaré: « Je ne sais pas pourquoi, mais Alia a commencé à créer sa personnalité autour de RK. Je ne pense pas qu’il était nécessaire de parler autant de RK dans cette interview. Elle l’a vu parler si souvent; il se sent presque toujours forcé ».

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont été l’un des couples les plus aimés, mais à maintes reprises, Ranbir est critiqué et il est jugé. Pendant la grossesse d’Alia Bhatt, il avait commenté sa prise de poids d’une manière amicale, ce qui l’avait offensé, et il a ensuite dû s’excuser auprès des gens pour les avoir blessés, mais il a même mentionné comment même Alia avait ri avec lui à propos d’Internet qui devenait fou pour tout et n’importe quoi. Eh bien, ce sont des partenaires de vie, et chaque couple a sa propre façon de gérer sa relation, et devenir si personnel est tout simplement injuste, n’est-ce pas ?