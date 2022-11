Alia Bhatt devient émotive et a les larmes aux yeux alors qu’elle ramène sa fille à la maison; premières photos de la nouvelle maman et du bébé OUT

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont enfin ramené leur nanhi pari à la maison. Le couple s’est marié en avril 2022 et a eu la chance d’avoir leur premier enfant, une petite fille, le 6 novembre. Après avoir été à l’hôpital ces derniers jours, la famille de trois personnes est rentrée de l’hôpital. Comme rapporté exclusivement par BollywoodLife, le couple a choisi de le garder très discret et privé. Il n’y avait pas de paparazzi invitant, pas de pose avec le bébé à l’extérieur de l’hôpital. Maintenant, les photos et vidéos du couple et de leur bébé alors qu’ils quittaient l’hôpital avec leur personnel dans deux Range Rover deviennent virales. Certes, les images ne sont pas très claires, mais elles suffisent à dire que Ranbir tenait la petite fille dans ses bras comme un père adoré.

Dans une autre image qui devient virale en ce moment, Alia Bhatt peut être vue dans une tenue confortable noire. Ce qu’il est important de noter, c’est que l’actrice de Gangubai Kathiawadi a les larmes aux yeux. Et pourquoi pas? Après tout, c’est un moment très important dans sa vie. Elle vient de devenir maman et ramène sa petite princesse à la maison pour la première fois, pour commencer un nouveau beau chapitre de leur vie. Il est naturel qu’elle se sente dépassée. Le couple s’est occupé de ses engagements professionnels tout au long de sa grossesse. Mais maintenant que le bébé est arrivé, ils vont faire une pause pour se prélasser dans la merveilleuse sensation d’être parents. Ranbir a également partagé dans l’une des interviews de Brahmastra qu’il aimerait être à la maison et s’occuper du bébé. Alia avait plaisanté en disant qu’elle serait la plus heureuse puisqu’elle pourrait sortir sans ressentir la culpabilité de maman.

Ranbir et Alia sont l’un des couples les plus préférés en ce moment et ils reçoivent beaucoup d’amour de la part des fans pour tout ce qui se passe dans leur vie personnelle. En même temps, il y a aussi des trolleurs qui les jugent pour avoir eu un bébé quelques mois seulement après le mariage. Mais nous sommes sûrs que le couple a suffisamment de raisons de célébrer et d’être heureux et de ne pas se soucier de ces détracteurs. BollywoodLife souhaite encore une fois à Ranbir Kapoor et Alia Bhatt de chaleureuses félicitations et beaucoup d’amour et de bénédictions à la petite princesse.