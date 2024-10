Alia Bhatt dédie « Oo Antava » à Samantha lors de l’événement « Jigra » – Un moment à couper le souffle !

La star de Bollywood Alia Bhatt a surpris les fans lors du ‘Jigra‘ événement de pré-sortie à Hyderabad lorsqu’elle s’est tournée vers l’actrice de sérénade Samantha.

La star, qui sera de retour derrière le micro pour chanter son prochain film qui est aussi sa production maison, a repris le micro et a chanté le morceau populaire « Oo Antava » depuis ‘Pushpa: The Rise’ LIVE de l’événement sur scène.

Comme la chanson présente à l’origine Samantha, Alia, après les nombreux applaudissements du public, a accepté de chanter le morceau et l’a dédié à l’actrice, qu’elle considérait comme son « héros ».

« Je vais le faire, juste parce que Sam est là. Je ne l’ai jamais fait auparavant. Donc c’est juste pour toi. Je ne sais même pas ce que cela signifie », a déclaré Alia et a ensuite demandé à Sam, « Est-ce que c’est ok pour que je te dédie ça ? »

Pendant que l’actrice riait de bon cœur, Rana Daggubattiqui était également présent à l’événement, a fait signe à Alia de ne pas chanter. Mais Sam, étant un sportif à fond, l’a encouragée en disant : « Tout va bien maintenant. »

Le rassemblement de stars a également été honoré par le réalisateur Trivikram Srinivas. Lors de l’événement, Alia a exprimé sa gratitude à Samantha pour son soutien indéfectible, révélant que l’actrice n’avait mis que 6,5 secondes pour confirmer sa présence. « Je suis tellement, tellement reconnaissante d’avoir aujourd’hui une superstar panindienne ici pour soutenir mon film et lui dire des mots si gentils », a déclaré Alia.

Alia a également lancé un appel impromptu au réalisateur Srinivas, demandant un futur film avec Samantha.

Sam a également encouragé Alia et a joué le rôle de la parfaite hype-woman en encourageant le public et les fans à réserver un accueil chaleureux à Alia. Elle a déclaré : « RRR n’était qu’une bande-annonce du talent d’#Alia destinée au public Telugu. #Jigra vous donnera une image complète ! »

Cette apparition marquait la première de Samantha depuis les récentes controverses entourant les commentaires faits par la ministre Telangana, Konda Surekha, à propos de son divorce avec l’acteur Naga Chaitanya.

Pendant ce temps, sur le plan professionnel, Alia et Sam joueront tous deux le rôle d’espions. Tandis qu’Alia incarnera l’actrice principale d' »Alpha », Sam lancera bientôt sa websérie « Citadelle: Honey Bunny’, dont la sortie est prévue le mois prochain.

Quant à « Jigra », réalisé par Vasan Bala et mettant en vedette Alia Bhatt et Vedang Raina dans les rôles principaux, le film devrait sortir en salles le 11 octobre.