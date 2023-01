Alia Bhatt de nouveau enceinte ? Voici la vérité derrière le message énigmatique de l’actrice qui a suscité des spéculations sur la grossesse

Alia Bhatt a partagé un message sur son Instagram mercredi, faisant allusion à la partie 2 de quelque chose. Le message crypté ne contenait pas beaucoup de détails et a conduit ses fans à spéculer sur ce que cela pourrait être. Ceci, associé à sa récente apparition lors d’une cérémonie de remise de prix, a conduit beaucoup à croire qu’Alia et son mari Ranbir Kapoor attendaient à nouveau.

Le couple est devenu parent de leur premier enfant – sa fille Raha – en novembre 2022. Ils se sont mariés lors d’une petite cérémonie à la maison en avril. Alia a depuis repris ses engagements professionnels après avoir pris une pause maternité. Mercredi, elle a posté une photo d’elle regardant la caméra à travers deux fleurs. Elle a sous-titré le post, “2.0 (emoji soleil) Restez à l’écoute.”





Certains se sont demandé si elle faisait référence à un autre film de sa maison de production. “Je pense que le soleil fait référence à Eternal Sunshine Productions”, a écrit un fan. D’autres ont affirmé que cela avait quelque chose à voir avec sa vie personnelle. “Je pense qu’elle attend le bébé numéro 2”, a lu un commentaire. Quelques fans ont fait référence à des photos d’un événement récent auquel Alia et Ranbir ont assisté à Mumbai. “Lors de la cérémonie de remise des prix, elle était rayonnante et avait l’air enceinte. Je pense que c’est ça.”

La vérité, cependant, était plus professionnelle et moins excitante (pour les fans seulement). Jeudi, Alia a révélé que le message était un teaser pour une nouvelle gamme de vêtements d’allaitement de sa marque de vêtements de maternité Edamamma. Partageant des aperçus de la ligne de vêtements d’allaitement sur Instagram, Alia a écrit: «Lorsque nous avons lancé les vêtements de maternité l’année dernière, nous avons reçu plusieurs demandes de vêtements d’allaitement. Nous avons donc créé une ligne de vêtements pour toutes les mamans, conçue pour faciliter l’allaitement. Ce sont des vêtements dans lesquels vivre – pendant votre grossesse et au-delà !”

Alia avait lancé Edamamma l’année dernière après avoir annoncé sa grossesse en juin. La ligne de vêtements comprend des vêtements pour les femmes enceintes ainsi que pour les enfants.