Alia Bhatt commence à tourner pour Jigra, partage des photos des plateaux de tournage et écrit une note émouvante : « Croisons les doigts et les orteils »

Alia Bhatt a partagé des photos des tournages de Jigra et le premier jour du tournage, Alia était accompagnée de sa sœur Shaheen Bhatt.

Mercredi, Alia Bhatt a commencé le tournage de sa coproduction Jigra et a publié des photos du premier jour de tournage sur ses réseaux sociaux. Jigra, réalisé par Vasan Bala, raconte le voyage du personnage d’Alia, qui va à toutes les limites pour protéger son frère. Dans le message du carrousel, Alia a été capturée en train de faire ses retouches avant le tir, et elle était accompagnée de sa sœur Shaheen Bhatt. Sur une autre photo, Vasan a été aperçu en train de regarder le moniteur. Sur une autre photo, Alia a été aperçue en train de regarder sa camionnette avec une petite affiche Jigra placée sur la porte.

Partageant des photos du tournage, Alia Bhatt a écrit : « Et nous roulons. Premier jour pour donner vie à notre Jigra… Restez à l’écoute pendant que nous vous apportons un morceau de notre cœur… croisons les doigts et les orteils pour le voyage à venirdddddd … »

Dès le partage du post, plusieurs internautes et ses collègues de Bollywood ont félicité l’actrice. Sonam Kapoor a écrit : « Félicitations chérie ! » Zoya Akhtar a laissé tomber un emoji souriant et cœur. Oindrila Sen a écrit : « Meilleurs vœux. J’attends celui-ci avec impatience en particulier. » Un fan a écrit : « Bonne chance à toute l’équipe Jigra ! » Un autre fan a écrit : « Bonne chance à vous et à votre équipe. »

Le 26 septembre, Alia Bhatt a surpris ses fans en annonçant son prochain film intitulé Jigra. Réalisé par Vasan Bala de Mard Ko Dard Nahi Hota, Alia coproduit également le film sous sa bannière Eternal Sunshine Productions, avec Dharma Productions de Karan Johar.

L’actrice lauréate d’un National Award a partagé la vidéo d’annonce sur son Instagram. Le clip d’une minute, avec une musique de fond obsédante, commence par une citation de GK Chesterton : « Le paradoxe du courage est qu’il faut être un peu insouciant de la vie pour la conserver. » Dans sa voix off, Alia affirme alors qu’elle ne laissera jamais rien arriver à son frère, qu’elle appelle « Jigra ». Produit par Karan Johar, Apoorva Mehta, Somen Mishra et Alia Bhatt, et réalisé par Vasan Bala, Jigra sortira en salles le 27 septembre de l’année prochaine.