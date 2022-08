Alia Bhatt, bébé Ranbir Kapoor: Ganesh Chaturthi 2022 aux Kapoors sera très spécial cette année [Exclusive Deets]

Alia Bhat et Ranbir Kapoor qui se sont mariés en avril de cette année vont bientôt se lancer dans une nouvelle aventure ensemble. Au mois de juin, le Brahmastra couple a annoncé qu’il attendait son premier enfant. L’annonce a été une délicieuse surprise pour tous. De nombreux sourcils se sont également levés lorsqu’Alia et Ranbir ont annoncé une grossesse dans les trois mois suivant leur mariage. Eh bien, maintenant Ganesh Chaturthi 2022 est en route et nous apprenons que les Kapoors ont déjà prévu quelque chose de spécial.

Geste spécial de Kapoors pour Ranbir Kapoor et Alia Bhatt

Le festival de Ganpati a toujours été célébré avec beaucoup d’enthousiasme par les Kapoors. Pendant des années, les Kapoors ont accueilli l’idole de Ganpati aux studios RK et tous les membres de la famille se réunissent pour célébrer le festival ensemble. Bien que RK Studios ait maintenant été vendu par les Kapoors, la tradition de célébrer le festival reste intacte. Une source proche nous informe que les Kapoors ont organisé une puja spéciale pour Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et leur bébé à naître. La puja est de célébrer la nouvelle phase de Ranbir et Alia et aussi d’assurer et de prier pour le bien-être de chacun. Eh bien, lorsque les Kapoors se réunissent, il y a toujours de nouvelles images époustouflantes qui nous parviennent. Nous avons hâte d’en avoir un aperçu.

Ranbir – Les projets d’Alia à venir

Pendant ce temps, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor attendent avec impatience la sortie de leur film Brahmastra. Le film d’aventure-fantasy réalisé par Ayan Mukerji a été réalisé avec un gros budget. Il y a une grande attente pour le film. Cependant, Brahmastra est récemment tombé sous le mauvais jour en raison d’une déclaration faite par Alia Bhatt. Dans une récente interview, elle a parlé de népotisme et de trolls et a déclaré que les gens ne devraient pas regarder ses films s’ils ne l’aiment pas. Cette déclaration a irrité beaucoup de ceux qui envisagent maintenant de boycotter Brahmastra.