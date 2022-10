Alia Bhatt Baby Shower : la future maman étourdie en jaune tandis que Ranbir Kapoor se balançait en rose ; Découvrez les PHOTOS À L’INTÉRIEUR [VIDEO]

Douche de bébé Alia Bhatt : Les acteurs de Bashmastra, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, se sont mariés en avril 2022. Après leur mariage, nous avons appris qu’ils attendaient tous les deux leur premier enfant. Alia et Ranbir ont annoncé leur grossesse en juin. Le 5 octobre, Alia Bhatt a organisé une baby shower intime. Karan Johar, Neetu Kapoor, Karisma Kapoor, Shweta Bachchan, la mère d’Alia, Soni Razdan, Nitasha Nanda, Rima Jain, Anissa Malhotra Jain, la femme de Shammi Kapoor, Neila Devi, et d’autres se sont joints à l’heureux jour. L’actrice de Brahmastra est magnifique et charmante dans une robe jaune. Ranbir Kapoor est également beau dans une kurta rose et blanche avec une veste. Découvrons les photos et la vidéo de la star qui a assisté à la baby shower.