Alia Bhatt avec Dharmendra dans ce superbe BTS

Dharmendra est allé sur Instagram et a posté une adorable photo avec Alia Bhatt. (Crédits : Instagram)

Alia Bhatt et Ranveer Singh-star Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani est l’un des drames les plus attendus de Bollywood. Récemment, les réalisateurs ont publié le teaser passionnant du prochain film et les cinéphiles en étaient impressionnés. La dernière avant-première du film a sûrement suscité l’enthousiasme des fans.

Réalisé sous la direction de Karan Johar, le projet mettra également en vedette Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi dans des rôles clés, ainsi que Tota Roy Chowdhury, Ronit Roy, Saswata Chatterjee, Karmveer Choudhary et Kshitee Jog comme acteurs de soutien.

Dharmendra et Alia Bhatt posent pour une jolie photo

Récemment, Dharmendra est allé sur Instagram et a posté une adorable photo avec Alia Bhatt. Sur la photo, alors que l’actrice Raazi peut être vue assise juste à côté de Dharmendra, l’acteur vétéran tient une tablette alors qu’ils regardent tous les deux quelque chose à l’écran en souriant.

Alia Bhatt a de nouveau hypnotisé dans son avatar Rani de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani en tenue verte, tandis que Dharmendra a posé dans un pull marron.

Partageant cette photo, Dharmendra a écrit: « Amis, Loving Aliaa me montre des aperçus de mon passé romantique … .. …… Rocky aur Rani ki prem kahani. »













Les internautes réagissent

Le message a reçu beaucoup d’amour de la part des internautes.

Un utilisateur a commenté: « Je vous aime tous les deux … tellement excité pour le film. »

Un autre utilisateur avait un long message pour Dharmendra. Le commentaire disait : « Personne ne peut être aussi romantique que toi, présent, passé ou futur ! Nous donnons à nos enfants le nom de tes enfants, même si je suis plus jeune que tes fils. Tu es le vrai homme d’Hollywood et de Bollywood. Le plus bel homme est né. Grand respect et amour pour vous monsieur.

À propos de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani marquera le retour à la direction de Karan Johar après presque sept ans. Alors que Pritam est le directeur musical, Manush Nandan est en charge de la cinématographie. Nitin Baid s’occupe du montage pour cette entreprise de Dharma Productions et Viacom18 Studios.

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani devrait sortir le 28 juillet.