Alia Bhatt attend son deuxième bébé après Raha Kapoor ? Voici une vérification des faits

Alia Bhatt fait la une des journaux après qu’un portail de divertissement hindi a affirmé que l’actrice était à nouveau enceinte après Raha Kapoor. Cependant, il n’y a rien de vrai derrière cette histoire et c’est seulement bizarre que, sur la base de spéculations, les nouvelles de la grossesse caresse attirent les yeux et maintenant. Eh bien, ce n’est pas la première fois que les rumeurs de grossesse des actrices de Bollywood font la une des journaux. Alia Bhatt a lancé sa nouvelle collection de maternité pour sa marque de vêtements, ce qui a conduit à des spéculations sur la deuxième grossesse de l’actrice.

La photo de Kareena Kapoor Khan est devenue virale et a déclenché des rumeurs de grossesse pour la troisième fois, Bebo a clarifié la façon la plus hilarante de ne pas être enceinte pour la troisième fois. Elle est l’heureuse mère de Taimur et Jeh. “Ce sont les gars des pâtes et du vin ..Calmez-vous. Je ne suis PAS enceinte Saif dit qu’il a déjà beaucoup trop contribué à la population de notre pays. BA Enjoy. KKK.”

Alia Bhatt a annoncé sa grossesse après trois mois de mariage et l’année dernière, en novembre, l’actrice de Brahmastra a accouché de son premier bébé Raha Kapoor et a rempli sa vie de bonheur. Il y a quelques jours à peine, Ranbir Kapoor et Alia ont organisé une petite réunion avec les photographes pour insister sur le fait de NE PAS cliquer sur leur fille pendant au moins deux ans. Leurs parents ravis leur ont même montré la première photo de Raha et ils ont tous affirmé qu’elle était une copie conforme de son père Ranbir Kapoor.

Parler de la deuxième grossesse d’Alia Bhatt, ça peut faire rire, mais nous sommes sûrs que l’actrice sera irritée par ces spéculations sans fondement et choisira de ne pas réagir. Sur le plan professionnel, Alia Bhatt sera ensuite vue dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani face à Ranveer Singh, elle est prête pour la sortie de ses débuts à Hollywood Heart Of Stones avec Gal Gadot et se prépare pour Brahmastra 2 avec son mari Ranbir Kapoor .