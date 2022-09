Alia Bhatt appelle son mari Ranbir Kapoor sa «maison» alors qu’elle partage une photo romantique avec lui

Dimanche, Alia Bhatt a partagé une jolie photo d’elle-même et de Ranbir Kapoor sur Instagram. Sur la photo en noir et blanc, qui présentait un gros plan des traits des acteurs, on pouvait voir Ranbir embrasser Alia sur le nez. Dans la photo romantique, Alia et Ranbir avaient les yeux fermés.

Alia Bhatt a simplement sous-titré ses photos Instagram “Home”. Elle a ajouté un symbole de l’infini dans la légende. Le célèbre photographe Avinash Gowariker a pris le portrait des futurs parents.





Alia a déclaré que le public avait le droit de critiquer, d’évaluer ou de louer le film lors d’une interview avec les médias jeudi.

Alia, Ranbir Kapoor et Ayan Mukerji se sont envolés pour Ahmedabad jeudi pour promouvoir le film. Avec plusieurs fans et journalistes, le trio a regardé le film là-bas. Après la projection, Alia a réagi à une question sur les critiques négatives du film.

Selon Hindustan Times, Alia a déclaré : « Nous n’avons qu’une seule vie et deux options. Nous pouvons soit nous concentrer sur les choses positives, soit penser à la négativité.

“Chaque fois que les médias posent des questions négatives, nous essayons de ne pas nous y détourner. Les critiques, les critiques, les opinions et les commentaires sont le droit du public. Nous espérons simplement rencontrer des choses plus positives plutôt que négatives. Sortie du film hone k baad aisa lag raha hani positive hi ja raha hain warna jo box office me aag lagayi hai woh hota nahi (Depuis que Brahmastra est sorti, je pense que cela a été positif, sinon, comment a-t-il mis le feu au box-office ) », a ajouté Alia.

Brahmastra Part One: Shiva est la première partie de la trilogie prévue dans l’Astraverse créée par Ayan Mukerji autour des anciens astras indiens. Le titre de la deuxième partie Brahmastra Part Two: Dev a été révélé à l’apogée du film. Ayan dans une récente interview a révélé que l’équipe prévoyait de publier la prochaine partie en décembre 2025.