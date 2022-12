Alia Bhatt, Allu Arjun et plus : rencontrez les stars indiennes les plus populaires de 2022 [Watch Video]

Les stars indiennes les plus populaires de 2022 : Le site Web IMDb est la source incontournable d’informations sur les films indiens, les émissions Web et les célébrités du monde entier. De plus, cela démontre la diversité des talents dans le pays, car les artistes de divers endroits sont appréciés à l’échelle mondiale. D’Aliya Bhatt à Dhanush, nous avons préparé une liste des 10 stars indiennes les plus populaires qui représentent l’étalon-or pour mesurer la popularité mondiale. Voir la vidéo pour plus d’informations. Regarder la vidéo.