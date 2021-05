Alia Bhatt, Ajay Devgn, Ram Charan et l’équipe «  RRR  » exhortent les citoyens à se faire vacciner et à rester en sécurité

À la suite de la deuxième vague de la pandémie de Covid, l’équipe de SS Rajamouli dirigée par «RRR» s’est présentée pour exhorter tout le monde à suivre tous les protocoles, à rester à la maison, à rester en sécurité et à se faire vacciner.

Le pseudonyme officiel du film ‘RRR’ a partagé un message vidéo avec la légende: « Portez toujours un masque Faites-vous vacciner quand c’est disponible. #StandTogether pour arrêter la propagation de # COVID19 en Inde »

La vidéo montre Alia Bhatt, Ajay Devgn, Ram Charan, Jr. NTR et le directeur, SS Rajamouli, réitérant l’importance de suivre les protocoles et de rester en sécurité à l’heure actuelle. On peut les voir exhorter les fans à s’engager à toujours porter un masque lorsqu’ils sortent et se font vacciner. Le message est venu à un moment important où nous tous, en tant que nation, luttons contre notre plus grand ennemi.

Jetez un œil au tweet ici:

Portez toujours un masque Faites-vous vacciner quand c’est disponible … Allons #Être solidaires pour arrêter la propagation de #COVID-19[FEMININE en Inde pic.twitter.com/yEWvniO6LH – Film RRR (@RRRMovie) 6 mai 2021

« RRR » a une distribution d’ensemble de plusieurs industries et se vante de noms comme Ram Charan, NTR Jr avec Ajay Devgn et Alia Bhatt. Le projet est dirigé par SS Rajamouli. Le film est un drame d’époque comme jamais auparavant, une version fictive de la jeunesse des célèbres combattants de la liberté Komaram Bheem et Alluri Seetharamaraju.

Le très attendu film Pan-India sortira dans le monde entier le 13 octobre 2021, à l’occasion des fêtes de Dusshera. Dans l’une des plus grandes acquisitions jamais réalisées, les films PEN ont obtenu les droits du film. Ils seront les distributeurs de RRR dans le nord de l’Inde.

Produit par DVV Danayya, RRR est réalisé par le plus célèbre cinéaste indien SS Rajamouli et devrait sortir en télougou, tamoul, hindi, malayalam, kannada et dans plusieurs autres langues indiennes.