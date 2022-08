Alia Bhatt affiche sa bosse de bébé dans une petite robe marron tout en posant avec son mari Ranbir Kapoor [Watch Video]

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se réunissent enfin après leur apparence de mariage et garçon, ils font pâlir leurs fans. La première apparition qu’ils ont faite en tant qu’homme et femme après le mariage et maintenant ils se sont fait passer pour de futurs parents ensemble. La lueur de grossesse d’Alia Bhatt et cet adorable baby bump sont incontournables alors qu’elle pose avec son mari Ranbir Kapoor. Le couple a été aperçu dans la ville avec leur réalisateur Brahmastra Ayan Mukerji et les fans pensent qu’ils ont lancé ensemble les promotions de leur premier film. Eh bien, les fans ne peuvent tout simplement pas quitter des yeux ce beau couple.

La lueur de grossesse d’Alia Bhatt est incontournable

Ranbir et Alia sont adorables ensemble alors qu’elles posent pour les paparazzi. Les fans de Rania deviennent gaga sur leur chimie et remarquent comment la main de RK est constamment sur l’épaule de sa femme Alia et son sourire prouve qu’il est l’homme le plus heureux de la terre. Alors qu’Alia Bhatt rayonne de joie alors que sa dernière sortie Darlings a reçu beaucoup d’amour et les gens deviennent gaga de sa performance. Le film est également sorti à Paris et c’est l’une des plus grandes réalisations de la future maman Alia Bhatt.

Alia Bhatt a annoncé sa grossesse sur son Instagram il y a quelques semaines à peine et ses fans ont montré tout leur amour pour le couple. Alors qu’Alia et Ranbir lancent la promotion de Brahmastra, les fans du couple ont hâte de voir le nouveau-né bientôt. L’arrivée du bébé d’Alia et Ranbir devrait avoir lieu l’année prochaine en janvier et le couple a prévu de terminer tous ses engagements professionnels d’ici là et de passer du temps ensemble avant l’arrivée de leur bébé.