Alia Bhatt admise à l’hôpital avant l’accouchement; le futur papa excité Ranbir Kapoor joue le mari adoré [Watch Video]

Alia Bhatt a été admise à l’hôpital ce matin à 7h30 et la vidéo de l’actrice avec son mari et acteur de Bollywood à l’hôpital devient virale et les fans ne peuvent contenir leur excitation à l’idée de l’arrivée du bébé. Alia et Ranbir se sont mariés en avril de cette année et bientôt l’actrice de Brahmastra a annoncé sa grossesse et il y avait beaucoup de spéculations selon lesquelles elle était enceinte avant le mariage. Alors que les fans rayonnent de joie en ce moment de savoir s’il s’agit d’un petit garçon ou d’une petite fille.