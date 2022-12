Alia Bhatt a une suggestion hilarante à la comédie romantique de Ranbir Kapoor- Shraddha Kapoor avant la révélation officielle du titre

La prochaine comédie romantique de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor, réalisée par Luv Ranjan, recevra son titre officiel demain 14 décembre (mercredi). Mardi, les réalisateurs ont créé l’anticipation du film mais ont révélé les initiales de leur titre, TJMM. Shraddha et les réalisateurs ont demandé aux internautes de deviner le nom de leurs films, et les résultats sont hilarants.

Voici le poste







Même la femme de Ranbir, Alia Bhatt a participé à deviner le titre. Sur ses histoires Instagram, Alia a partagé la publication avec sa supposition potentielle, “Tingle Mingle Jingle Jingle”.

Voici le message d’Alia Bhatt





Le film de Ranbir et Shraddha sortira en salles le 8 mars 2023.