Alia Bhatt a rejeté le «rôle dénué de sens» dans le Saaho de Prabhas; les internautes se demandent pourquoi elle a fait Brahmastra et RRR

Alia Bhatt était le premier choix pour faire Saaho avec Prabhas mais elle l’a rejeté et les rapports affirment qu’elle l’a refusé car le rôle n’avait pas de sens. Alia Bhatt, qui a fait ses preuves en jouant avec son deuxième film Highway, a décroché des rôles puissants et tout cela grâce à Karan Johar. Non seulement le public, mais de nombreuses célébrités estiment que le genre de poussée et de soutien qu’Alia reçoit de Karan Johar lui a valu toute la célébrité. Même Aishwarya Rai Bachchan avait dit la même chose.

Et maintenant que les rapports font le tour d’Alia Bhatt rejetant Saaho avec Prabhas, les internautes demandent alors pourquoi a-t-elle même fait Brahmastra et RRR. Brahmastra est l’un des films les plus réussis de Ranbir et Alia, mais les internautes détestaient l’actrice car elle n’avait rien à faire dans le film à part prendre le nom de Shiva.

Alors comment elle a fait RRR Fan d’Adi Reddy ?? ?? (@SivatejaYerram6) 11 octobre 2022

Haa RRR ou Brahmastra mei toh bahot kuch tha Alia ke pass karne ke liye ? Sandy Malik (@SandyMa41007316) 11 octobre 2022

Alia Bhatt implore chaque rôle des réalisateurs car elle est la fille de Mahesh Bhatt et Karan Johar est son mentor Alia Bhatt arrache des rôles charnus à d’autres belles et talentueuses actrices Karan Johar est une mafia de Bollywood et Alia Bhatt est l’actrice Nepo la plus médiocre La dernière feuille ? (@calmolive) 11 octobre 2022

Pendant son séjour dans RRR, elle a fait une apparition et en a fait la promotion comme un film à part entière. Beaucoup ont choisi Alia pour avoir joué un si petit rôle car son apparence était un clin d’œil et un baiser. En fait, l’ingénieur du son du sud et lauréat d’un Oscar, Resul Pukootty, a qualifié Alia d’accessoire dans le film de SS Rajamouli. En ce moment, Alia attend la sortie de son premier film hollywoodien Heart Of Stones et du réalisateur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani de Karan Johar avec Ranveer Singh.