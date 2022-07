Alia Bhatt a partagé ses mèmes préférés “Darlings” et ils sont trop racontables

Après nous avoir laissés tous stupéfaits avec son avatar intense dans son film à succès Gangubai Kathiawadi, Alia Bhatt se prépare à garder les cinéphiles captivés avec sa prochaine sortie Netflix Darlings. Lâchant le teaser de sa première production plus tôt cette semaine, l’actrice a saisi le public avec suspense. On verra Alia partager l’espace de l’écran avec l’une des actrices les plus polyvalentes de l’industrie cinématographique, Shefali Shah, qui essaie le rôle de sa mère. Et le teaser a laissé les internautes intrigués par leur chimie à tel point qu’une scène particulière de celui-ci a créé un fan fest. De plus, Alia a publié une série de ses mèmes préférés sur ses histoires Instagram.

Étonnamment, avant même le lancement de la bande-annonce officielle et près d’un mois avant sa sortie, la comédie noire a créé beaucoup de battage médiatique parmi les internautes. Maintenant, une scène du teaser, dans laquelle Alia et Shefali ont été vues assises dans un poste de police, interrogées au sujet d’un meurtre, a déclenché des tendances de mèmes sur les réseaux sociaux. Le teaser de la sortie très attendue de Netflix montre à la fois le duo mère et fille à l’écran essayant de clarifier à l’officier qu’ils ne faisaient pas partie du crime présumé. Dans le clip, on peut entendre Alia dire: “Oui monsieur, j’ai assassiné mais seulement dans notre imagination.” En réponse à cela, le flic leur demande d’arrêter de s’amuser et demande: “Qu’est-ce qui est écrit sur mon front?” Voici le teaser, au cas où vous l’auriez manqué.

Par conséquent, les expressions affichées par les actrices tout en essayant de se concentrer sur son front ont amusé tout le monde et sont devenues le sujet du contenu hilarant. En dehors de cette scène, un dialogue d’Alia dans la narration du teaser qui passe, “Kaatna meri fitrat hai”, a également enflammé Internet. Désormais, la star de Brahmastra les a republiées sur ses stories, avec le hashtag Darlings.

Outre Alia et Shefali, le réalisateur de Jasmeet K Reen présente également Vijay Varma et Roshan Mathew comme autres personnages principaux. Le film explore la vie de la mère et de la fille, qui tentent de trouver leur place à Mumbai, et jusqu’où elles sont prêtes à aller pour réaliser leurs rêves. Soutenu par Gauri Khan, Alia Bhatt et Gaurav Verma, Darlings sera présenté en première le 5 août.

Outre Alia et Shefali, le réalisateur de Jasmeet K Reen présente également Vijay Varma et Roshan Mathew comme autres personnages principaux. Le film explore la vie de la mère et de la fille, qui tentent de trouver leur place à Mumbai, et jusqu’où elles sont prêtes à aller pour réaliser leurs rêves. Soutenu par Gauri Khan, Alia Bhatt et Gaurav Verma, Darlings sera présenté en première le 5 août

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.