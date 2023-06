Alia Bhatt a l’air chic dans un cardigan en forme de cœur, qui coûte une fortune, connaissez son prix

Alia Bhatt s’est envolée pour Sau Paulo au Brésil pour assister à l’événement Netflix Tudum 2023. Elle assistera à l’événement en tant que membre de la distribution de son premier film hollywoodien Heart of Stone. Alors qu’elle se dirigeait vers l’embarquement, elle a été piqué à l’aéroport de Mumbai. Et Alia, connue pour ses choix vestimentaires, s’est assurée de capter notre attention avec son avatar casual-chic. La nouvelle maman de B-town a prouvé qu’elle était aussi étourdissante dans le look de la fille d’à côté.

Les Shtterbugs appellent Alia Bhatt « Sita ma’aam »

Une vidéo a fait surface sur Internet qui capture Alia Bhatt, arrivant à l’aéroport. Dès qu’elle sort de la voiture, les paparazzi commencent à l’appeler « Sita ma’am » et « Sita ji ». Au début, Alia donne une expression confuse. Mais bientôt, elle réalise le contexte et cache son visage dans l’embarras, affichant un sourire timide.

Si l’on en croit les rapports, Alia a été choisie comme Sita pour la prochaine entreprise cinématographique du réalisateur Nitesh Tiwari, Ramayana. Le mari-acteur d’Alia, Ranbir Kapoor, devrait également jouer dans le film, incarnant le personnage de Ram. Mais il n’y a eu aucune confirmation officielle à ce sujet.

Alia Bhatt fait tourner les têtes dans un cardigan à motif cœur

Mis à part les jolies expressions d’Alia, c’est son adorable cardigan multicolore qui a retenu l’attention des utilisateurs des réseaux sociaux. Le cardigan au crochet avait des imprimés complexes en forme de cœur offrant une gamme de couleurs. Le cardigan provenait des étagères de la créatrice Alice et Olivia, comme indiqué sur le site officiel de la marque. Le prix de la tenue mignonne et chic est de Rs 82 762.

Alia a associé son cardigan à motif de cœur à un jean mom bleu denim. Elle portait un sac à bandoulière blanc et enfilait une paire de baskets de la même teinte. L’actrice de Brahmastra portait un maquillage à peine visible. Alia a complété son look avec zéro accessoire et des boucles ouvertes.

Il n’y a pas si longtemps, Alia a publié quelques photos sur Instagram, faisant subtilement allusion à son prochain film, Heart of Stone dans la légende. « Pas de cœur de pierre ici, juste un cœur rempli d’amour en route », a écrit Alia. Sur les photos, Alia a fait une forme de cœur avec ses mains et a affiché un doux sourire.

Chronologie du film Alia Bhatt

Heart of Stone, dirigé par Tom Harper, est un thriller d’action d’espionnage, mettant également en vedette Gal Gadot et Jamie Dornan. Le prochain projet Bollywood d’Alia Bhatt comprend la comédie romantique de Karan Johar Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Elle est jumelée avec sa co-vedette de Gully Boy, Ranveer Singh.