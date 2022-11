Alia Bhatt a eu une petite fille ; consultez la liste des autres célébrités qui ont accueilli leur premier enfant en 2022 [Watch Video]

Alia Bhatt a eu la chance d’avoir une petite fille : Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont accueilli leur premier enfant. Le dimanche 6 novembre, Alia Bhatt a accouché de son bébé à l’hôpital et au centre de recherche de la HN Reliance Foundation à Girgaon, Mumbai. Elle est allée sur Instagram et a partagé la nouvelle, et elle a écrit : “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies, notre bébé est là, et quelle fille magique elle est.” Nous débordons officiellement d’amour des parents bénis et obsédés ! “J’aime, j’aime, j’aime Alia et Ranbir !” Avec Alia et Ranbir, qui sont les autres célébrités qui ont accueilli leur premier enfant et qui vont accoucher, Regardez la vidéo.